شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تتوقع مواعيد ارتطام كويكب بالأرض منها نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقعت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا 31 موعدًا محتملًا بين عامى 2019 و 2101 لحدوث التهديد الأكبر، وهو اصطدام كويكب يدعى Asteroid 2010 GD37 بالأرض ومن الأرجح أنها ستكون نهاية العالم.

ووفقا ً لصحيفة express البريطانية فإن أقرب تاريخ والأكثر احتمالا لوقوع الكارثة هو 28 من ديسمبر 2019، ثم تأتى احتمالات ضرب الأرض في ديسمبر من الأعوام الأتية ( 2022 و 2024 و 2027).

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وتستند توقعات ناسا المرعبة على 19 ملاحظة تمت بين يومى 5 و 9 أبريل من عام 2010 الماضى، خلال هذه الفترة، قامت وكالة الفضاء الأمريكية بحساب قطر الكويكب وكتلته وسرعته في الانسياب.

ووفقًا لمختبر الدفع النفاث التابع لوكالة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) ، يبلغ حجم الكويكب 373 قدمًا تقريبًا (4161 كم)، ويزن 2.7 تريليون كيلوجرام.