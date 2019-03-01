تكنولوجيا: بوينج تكشف عن طائرة حربية ذاتية القيادة.. إمكانيات مذهلة يوفرها الذكاء الاصطناعي

كشفت شركة بوينج Boeing، الأمريكية لصناعة الطائرات، عن طائرة حربية مقاتلة ذاتية القيادة، وذلك في معرض عالمي للطائرات في استراليا، مؤكدة على بدء دخول الطائرات للخدمة الفعلية بحلول عام 2020.

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وطورت بوينج طائرتها الحربية الجديدة في استراليا، وزودتها بأنظمة الذكاء الاصطناعي AI المتطورة، ليمكنها الطيران والقتال بدون طيار، والطائرة بطول 11.7 متر، ومن المتوقع أن يصل مداها إلى أكثر من 2000 ميل بحري.

وقالت بوينج أن طائرتها المقاتلة الجديدة مصممة بحيث يمكن إضافة أي إمكانيات أو متطلبات خاصة تطلبها دولة بعينها.