كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| الشاشات المرنة.. ثورة جديدة في عالم الهواتف اختتمت أمس فعاليات المؤتمر العالمي للجوال، الذي استضافته مدينة برشلونة الإسبانية. هذا التقرير يلقي الضوء على شركة رويول، التي لفتت أنظار المراقبين، عبر شاشاتها المرنة والمبتكرة، بحسب موقع سكاي نيوز:

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