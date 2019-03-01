شركة Disney تخطط لشراء الحصة التي تملكها AT&T في شركة Hulu، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - صدر تقرير جديد يقول أن شركة Disney تجري محادثات مع شركة الإتصالات الأمريكية AT&T للإستحواذ على 10 في المئة التي تملكها WarnerMedia في شركة Hulu. وهذا من شأنه تمكين شركة Disney الرائدة في مجال الترفيه من رفع مكانتها داخل شركة Hulu. وتمتلك شركة Disney حصة 30 في المئة في شركة Hulu حاليًا، وستحصل على نسبة 30 في المئة إضافية بمجرد إنتهاء صفقة إستحواذها على شركة Fox.

في محاولة لزيادة حصتها في شركة Hulu، يتعين على شركة Disney الآن إقناع شركة الإتصالات الأمريكية AT&T بالتخلي عن حصة الأقلية. إذا تمكنت شركة Disney من فعل ذلك، فسوف ترفع حصتها في شركة Hulu إلى 70 في المئة. ومن المرجح أن تستخدم خدمة Hulu لإستضافة المحتوى الموجه للجمهور البالغ وإبقاء المحتوى الملائم للعائلات في خدمة +Disney الخاصة بها والتي سيتم إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام.

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لا يذكر التقرير مدى رغبة Disney في الحصول على نسبة 10 في المئة التي تملكها شركة AT&T في شركة Hulu. وجدير بالذكر أن شركة AT&T كانت قد قامت بشراء هذه الحصة البالغة 10 في المئة في شركة Hulu في العام 2016 مقابل 583 مليون دولار أمريكي في ذلك الوقت. ويُعتقد الآن بأن قيمة هذه الحصة تبلغ الآن حوالي 930 مليون دولار أمريكي.

مع تزايد سيطرتها على المنصة، قد يكون لدى Disney أسباب أكثر من كافية لرفع إستثماراتها في منصة بث الأفلام والمسلسلات. وهذا من شأنه أن يتيح لمنصة Hulu المنافسة بفعالية أكبر مع أمثال Netflix التي تستثمر بشكل كبير في المحتوى الأصلي الخاص بها والذي يستهدف فئات مختلفة من المشاهدين.