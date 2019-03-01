الإختبارات تظهر تفوق نسخة SD855 من Galaxy S10 على نسخة Exynos 9820

فاطمة أيت طالب - دبي - كما تعلمون جميعًا على الأرجح، فهواتف سامسونج الراقية تستخدم معالجين مختلفين إعتمادًا على السوق. تحصل بعض الأسواق على الوحدات المزودة بمعالجات Snapdragon، في حين تحصل الأسواق الأخرى على الوحدات المزودة بمعالجات Exynos. نفس الأمر ينطبق على هواتف Galaxy S10 الجديدة أيضًا، وعلى الرغم من أن شركة سامسونج تبذل قصارى جهدها لضمان تجربة متسقة للمستخدم، إلا أن إختبارات الأداء الحديثة لا تبدو جيدة جدًا.

ووفقا لموقع AnandTech، فقد قام بإخضاع كلا النسختين من Galaxy S10 لإختبارات الأداء، وللآسف، تمكنت النسخة المزودة بالمعالج Snapdragon 855 من الهاتف Galaxy S10 من التفوق على النسخة المزودة بالمعالج Exynos 9820 من نفس الهاتف بهامش كبير. فيما يتعلق بتحرير الفيديوهات بإستخدام PCMark Work 2.0، سجلت النسخة المزودة بالمعالج Snapdragon 855 نحو 6545 نقطة، في حين سجلت النسخة المزودة بالمعالج Exynos 9820 نحو 5596 نقطة.

وعندما يتعلق الأمر بتحرير الصور، فقد أصبحت الفجوة أوسع بحيث سجلت النسخة المزودة بالمعالج Snapdragon 855 نحو 17496 نقطة، في حين سجلت النسخة المزودة بالمعالج Exynos 9820 نحو 11412 نقطة. الآن هذه مجرد إختبارات ولا ترسم بالضرورة الصورة الكاملة. بعد كل شيء، هناك إحتمال كبير أن تستخدم جميع الوحدات في منطقتك نفس المعالج، لذا لا يبدو الأمر كما لو أن Galaxy S10 الخاص بصديقك سيتفوق في أدائه ما لم يقم بشرائه من مكان مختلف.

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أيضًا لكي نكون منصفين، لسنا متأكدين من الفرق الكبير الذي سيحدث في الأداء وتجربة الإستخدام في الحياة الواقعية، لذا في حين أن الإختبارات تشير إلى أن النسخة المزودة بالمعالج Snapdragon 855 قوية للغاية، فربما لا تكون الإختلافات ملحوظة في الواقع.

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