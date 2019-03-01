تطبيق الموسيقى الشهير TikTok يتلقى غرامة قدرها 5.7 مليون دولار بسبب إنتهاك الخصوصية

فاطمة أيت طالب - دبي - TikTok هو واحد من التطبيقات الإجتماعية الأكثر شعبية في السوق حاليًا. وبالنسبة لأولئك الذين لم يسمعوا عن هذا التطبيق من قبل، فهو في الأساس عبارة عن تطبيق موسيقي حيث يقوم المستخدمون بتصوير أنفسهم مع ترديد الموسيقى أو الرقص أو التمثيل على أنغام أغاني مختلفة. وقد إكتسب هذا التطبيق شعبية كبيرة جدًا لدرجة أن الشركة التي تقف وراء TikTok قامت بالإستحواذ على التطبيق المنافس Music.ly.

للآسف، يبدو الآن أن هذه الشركة في مأزق لأن لجنة التجارة الفدرالية FTC فرضت عليها غرامة قدرها 5.7 مليون دولار أمريكي بسبب إنتهاك قوانين حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت المعروف إختصارًا بإسم COPPA. وقد تم تصميم هذه القوانين لحماية الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا والذين يستخدمون مختلف خدمات الإنترنت.

ووفقا للجنة التجارة الإتحادية، فقد قامت شركة TikTok بإنتهاك قوانين الخصوصية هذه من خلال جمع معلومات شخصية عن مستخدميها الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا دون موافقة آبائهم، وفي بعض الحالات جعلوا ملفاتهم الشخصية عامة. وتزعم الوكالة الحكومية أيضًا أن شركة TikTok كانت على دراية تامة بهذه القضايا وكيف أن غالبية مستخدمي التطبيق تقل أعمارهم عن 13 عامًا، ولكن على الرغم من ” آلاف الشكاوى “، فإن الشركة لم تفعل الكثير لمعالجتها.

قامت شركة TikTok منذ ذلك الحين بإجراء بعض التغييرات والتي تهدف إلى الحد من جمع البيانات عن المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا، ولكن نظرًا إلى أنه ليس من الصعب الكذب بشأن عمر المرء، فنحن لسنا متأكدين من مقدار المساعدة التي ستقدمها هذه التغييرات.