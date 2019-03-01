آبل نجحت في شحن 9.2 مليون وحدة من Apple Watch في الربع الرابع من العام 2018

فاطمة أيت طالب - دبي - ظلت شركة آبل حتى الآن صامتة بشأن عدد ساعات Apple Watch التي باعتها. لسنا متأكدين من السبب، وخاصة إذا علمنا أن الإحصائيات والأرقام الصادرة من مختلف المؤسسات المتخصصة في بحوث السوق تشير إلى أن هذه الساعة الذكية تحقق مبيعات جيدة. شركة آبل لا تزال تلتزم الصمت، لذا سيتعين علينا الإعتماد مرة أخرى على المعلومات الصادرة من المؤسسات المتخصصة في بحوث السوق.

ووفقا للأرقام الأخيرة الصادرة من مؤسسة Strategy Analytics المتخصصة في بحوث السوق، يبدو أن شركة آبل تمكنت خلال الربع الرابع من العام 2018 من شحن ما يصل إلى 9.2 مليون وحدة من الساعة الذكية Apple Watch. لاحظ أن هذه الأرقام تخص الشحنات، مما يعني أن العدد الفعلي للوحدات المباعة قد يكون أقل، ولكن نظرًا لأن شركة آبل تجيد التعامل مع الطلب على أجهزتها، فقد تكون أرقام المبيعات قريبة من أرقام الشحنات.

الشحنات البالغة 9.2 مليون وحدة تعني أيضًا أن شركة آبل تمكنت من الإستحواذ على 50.7 في المئة. ومع ذلك، وفقا لمؤسسة Strategy Analytics، فإن نسبة 50.7 في المئة هي في الواقع أقل بكثير من الربع الرابع من العام 2017 حيث قيل أن شركة آبل كانت تقود 60.4 في المئة من سوق الساعات الذكية. وأقرب شركة في هذه القائمة هي Fitbit التي بلغت حصتها السوقية 12.2 في المئة بعدما كانت تبلغ 1.7 في المئة فقط في الربع الرابع من العام 2017. وعلى ما يبدو، شركة سامسونج تمكنت بدورها من زيادة حصتها في السوق من 10.6 في المئة إلى 11.8 في المئة.

على الرغم من فقدان شركة آبل لنسبة قليلة من حصتها في السوق، إلا أنها لا تزال في الصدارة. بسبب القصص المختلفة حول الكيفية التي ساهمت بها Apple Watch في حفظ الأرواح بفضل ميزاتها الجديدة، فنحن نعتقد بأن ذلك ساعد في زيادة المبيعات.