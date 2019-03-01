تسريبات جديدة تستعرض لنا التصميم الكامل للهاتفين Huawei P30 و Huawei P30 Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة Huawei بإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتفها الراقية الجديدة Huawei P30 Series في المؤتمر الصحفي الذي ستعقده الشركة في أواخر شهر مارس الجاري بالعاصمة الفرنسية باريس. وعلى الرغم من أنه لا يزال يتعين علينا الإنتظار لنحو شهر قبل أن يتم الإعلان عن الهاتف، فقد حصلنا اليوم على تسريبات جديدة تكشف لنا عن التصميم العام للهاتفين Huawei P30 و Huawei P30 Pro.

كما تلاحظون في الصور أدناه، فالهاتف Huawei P30 Pro سيضم أربع كاميرات في الخلف علمًا أنه من المرجح أن توفر هذه الكاميرا الرباعية تقريب هجين يصل إلى 10 أضعاف، وسيتحقق ذلك على الأرجح بفضل مستشعر Time Of Flight الذي سيمثل الكاميرا الرابعة في ظهر الهاتف. وبغض النظر عن الكاميرا الخلفية، فيبدو أن الهاتف Huawei P30 Pro سيتبنى نفس تصميم الهاتف Huawei Mate 20 Pro الحالي. لا يوجد أي مستشعر لبصمات الأصابع في الخلف، وبالتالي هذا يدفعنا للإعتقاد بأن هذا المستشعر سيتواجد على مستوى الشاشة التي ستكون من نوع OLED.

أما بخصوص الهاتف Huawei P30، فهو الآخر سيتنبى نفس التصميم تقريبًا بإستثناء أنه سيضم ثلاث كاميرات فقط في الخلف يتواجد أسفلها الفلاش LED والمستشعرات الأخرى. وعندما يتعلق الأمر بالواجهة الأمامية، فالهاتف Huawei P30 سيضم شاشة مماثلة لشاشة الهاتف Huawei P30 Pro، فهي الأخرى ستضم قطعًا في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية علمًا أن هذه الشاشة ستضم بدورها مستشعر بصمات الأصابع.

وعندما يعلق الأمر بالمواصفات التقنية، فالهاتفين Huawei P30 و Huawei P30 Pro سيأتيان على الأرجح مع المعالج HiSilicon Kirin 980، ولكن نحن لسنا متأكدين مما إذا كان هذين الهاتفين سيحصلان على المودم Huawei Balong 5000 المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G في بعض الأسواق.

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