شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اللى اخترعتها واحدة ست ومكنتش بتشتغل بالكهرباء.. اعرف قصة أول غسالة أطباق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أن أول غسالة أطباق تم ابتكارها طورت بواسطة سيدة تدعى "جوزفين كوكران" من شيلبيفيل بإلينوي فى الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقا لما ذكره موقع " Explainthatstuff"، تقدمت جوزفين بطلب للحصول على براءة اختراعها فى 19 أغسطس 1887 وتم منحها في 30 أكتوبر 1888.

وهنا نتحدث عن هذا الابتكار فى بدايته، كيف كان عند تصنيعه لأول مرة قبل ازدهار الأجهزة الكهربائية فى ذلك الوقت.

نقدم رسومات براءات الاختراع الأصلية ووصف كامل لأول غسالة أطباق:





الغسالة

1. في الجزء العلوي من الجهاز، كان يوجد مكان لتحميل الأطباق فى رفوف، أما الجزء السفلى من الجهاز فهو خزان المياه.

2. لم يكن هناك كهرباء فى هذه الماكينة، بل كانت تعمل يدويًا تمامًا عن طريق الضخ لأعلى أو لأسفل بتحريك المقبض الأمامى.

3. المقبض له قضيبان عموديان لتشغيل اثنين من المضخات المستقلة، واحدة من المضخات لغسل الصحون وفتح المياه الساخنة والصابون حول الغسيل، والمضخة الأخرى لغسل الصابون والأوساخ بعيداً بالماء النظيف.

4. كان يمكن إرفاق أو فصل المضختين بمقبض الضخ.

5. كان يتم رش الماء فوق الأطباق القذرة من أنبوبين مثقوبين.

6. كان يتم توصيل مقبض الضخ أيضًا بآلية السقاطة والعجلة الموجودة على جانب الماكينة التي تدور في الداخل.