تكنولوجيا: خدعة جديدة تساعدك على قراءة رسائل واتس آب دون معرفة المرسل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف خبراء الأمن خدعة جديدة تساعد مستخدمى واتس آب على قراءة رسائل الدردشة دون معرفة المرسل ودون الدخول إلى التطبيق.
ووفقاً لصحيفة the sun البريطانية، فإنه بات متاحا وصول المستخدمين لرسائلهم دون ظهور العلامات التى تدل على قراءة الرسالة، وذلك عبر هواتف ايفون (آيفون 6S وآيفون7 و7 بلس وآيفون 8 و8 بلس، وآيفون x وxs وxs ماكس).
وأشارت الصحيفة إلى أن هواتف ايفون تتميز بخاصية "3d touch" والتى تمكن المستخدمين عند الضغط عليها بشكل مستمر فى ظهور عدد من الخيارات، فعند الضغط على مربع الرسالة بشكل مطول، يمكن قراءة الرسائل مباشرة دون ظهور العلامات الزرقاء، على ألا تزيد الرسائل عن 12 رسالة.
ونصح الخبراء بعدم الضغط بقوة على الرسائل، حتى لا ينتقل بشكل مباشر إلى نافذة المحادثة داخل التطبيق، وبالتالى يظهر للمرسل أنك قرأت الرسالة.
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