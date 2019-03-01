إم تي إن وإريكسون توسعان تعاونهما الخاص بالمحفظة المتنقلة عبر أفريقيا والشرق الأوسط

دبي - الخليج 365 :

وقعت إم تي إن وإريكسون (المسجلة في ناسداك: إريك) عقداً مدته خمس سنوات لنشر منتجات جديدة وتوفير خدمات مدارة لخدمات الأموال المتنقلة في 13 دولة عبر إفريقيا والشرق الأوسط. يتضمن العقد الجديد نشر منصة محفظة إريكسون في أسواق جديدة بالإضافة إلى 13 دولة موجودة سابقاً. يؤدي نشر منصة المحفظة لشركة إريكسون إلى تسهيل عمليات استخدام الجيل التالي من الخدمات المالية المتنقلة لعملاء إم تي إن.

ستؤدي الشراكة الاستراتيجية بين إم تي إن و إريكسون إلى تقديم منصة محفظة إريكسون عبر نطاق المشغلين. تمتلك مجموعة إم تي إن مشتركي منصة لمحفظة خدماتها تشمل 13 دولة في أفريقيا. تقدم إريكسون لشركة إم تي إن حلولاً تجارية مرنة تتسم بالموثوقية والكفاءة وتشمل منصة محفظة إريكسون وأنظمة التكامل والدعم التشغيلي وتطوير الحلول.

وقال سيرجيني ديوم المدير التنفيذي لمجموعة إم تي إن للخدمات المالية المتنقلة : " إن توفر منصة مستقرة وآمنة وموثوقة تعتبر عاملاً أساسياً في خلق عملية توفير خدمات مالية متنقلة ناجحة. ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى التعاون مع شركة إريكسون لتعزيز عروض القيمة التي نوفرها وتوسيع منظومتنا من الخدمات. "

وتشير الاتفاقية إلى اقتسام الأرباح لمدة خمس سنوات والتي تشمل مجموعة من الدفعات الرقمية والمعاملات بما يتماشى مع رؤية إم تي إن.

تتيح منصة محفظة إريكسون للمستخدمين القدرة على تخزين ونقل وسحب النقود ودفع الأموال للتجار ومزودي الخدمات فضلاً عن اعتماد الخدمات المالية مثل الادخار والقروض.

ومن جهتها قالت رافيا إبراهيم ، رئيس إريكسون الأوسط وأفريقيا: "يعد هذا الإنجاز مثالاً آخر على التزام إم تي إن المستمر بالابتكار وكسب رضا العملاء. وتساعد منصة محفظة إريكسون على توفير الخدمات المالية عبر محفظة" إم تي إن" لقاعدة مشتركيها وعملائها. "

وكجزء من محفظة إريكسون الرقمية لدعم أنظمة الشركات، يعد برنامج منصة محفظة إريكسون حلاً متكاملاً للمحفظة المتنقلة يجمع بين منصة محفظة إريكسون ونظام شحن إريكسون. كما يسمح لمشغلي الهواتف المحمولة بإعادة استخدام الأصول الموجودة حالياً وتجميع عروض الاتصالات مع الخدمات المالية لإنشاء حل متكامل للمستخدمين النهائيين مخصص لاحتياجات التجارة الإلكترونية.