دو تطلق 3 باقات جديدة لعملاء الدفع الآجل مع بيانات غير محدودة ومزايا عديدة للمرة الأولى في الإمارات

دبي - الخليج 365 :

أطلقت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، 3 باقات جديدة واستثنائية آجلة الدفع تهدف جميعها إلى تعزيز مرونة عملائها وإضافة المزيد من القيمة عبر مختلف جوانب حياتهم. وتأتي الباقات الجديدة تماشياً مع رؤية الشركة الهادفة إلى جعل العميل محور جميع عملياتها من خلال تزويده بخدمات اتصال عالية الجودة وعروض مميزة مصممة خصيصاً لإثراء أسلوب حياته وتلبية متطلباته. وتتيح الباقات الجديدة للعملاء فرصة الاستفادة من مستوى جديد كلياً من المرونة والملاءمة بفضل المزايا العديدة التي تقدمها مثل إمكانية الاشتراك فيها بدون عقود ملزمة إلى جانب البيانات غير المحدودة.

"بيانات أكثر. قيمة أكبر. تجارب يومية أفضل"

وتعليقاً على إطلاق الباقات الجديدة، قال فهد الحساوي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، خدمات الاتصال – دو: "نحن ندرك جيداً أن العملاء في عصرنا الحالي باتوا يرغبون بخدمات اتصال تتسم بالسلاسة والجودة وبعيدة عن التعقيد. وتجسّد الباقات التي أطلقناها حديثاً استراتيجيتنا الهادفة إلى تزويد عملائنا بخدمات متميزة مصممة خصيصاً لتتناسب بشكل كامل مع متطلباتهم وتطلعاتهم، حيث ستمكّن هذا الباقات عملاء الدفع الآجل من الاستمتاع بقدر أكبر من المرونة والراحة نظراً للفوائد العديد التي تقدمها. ومن خلال البيانات غير المحدودة وإمكانية الاشتراك في الباقة دون عقود ملزمة، نحن واثقون من القيمة التي ستشفها هذه الباقات لحياة عملائنا سواءً كانوا في العمل أو المنزل أو أثناء التنقل".

"خيارات متنوعة ومستوى أعلى من المرونة والراحة"

سيحصل عملاء الدفع الآجل الحاليين والجدد بفضل البيانات غير المحدودة التي تقدمها الباقات الجديدة على خيارات متنوعة للتواصل عبر تطبيقات الدردشة أو تصفح مواقع التواصل الاجتماعي أو ممارسة الألعاب عبر الهاتف المتحرك. وتشمل الباقات الثلاث الجديدة باقة Power Plan 125 وباقة Power Plan 200 وباقة Power Plan 500. ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل عبر زيارة www.du.ae/power.

كما تقدم دو مزيداً من المرونة لعملائها مع تمكينهم من الاشتراك في الباقات الجديدة بدون أي عقود ملزمة أو حواجز يمكن أن تحول بينهم وبين الاستمتاع بتجارب اتصال مميزة وسلسة يمكن لجميع عملاء الدفع الآجل الحاليين الراغبين بالانتقال إلى الباقات الجديدة أو عملاء الدفع المسبق الذين يتطلعون إلى تحويل اشتراكاتهم إلى نظام الدفع الآجل الاستفادة من المزايا الاستثنائية التي تقدمها تقدمها دو لهم عبر هذه الباقات.