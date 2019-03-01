شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: غلطة لـ "نيتفلكس" أغضبت المشاهدين.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت أحد المشتركين فى Netflix UK” " وتميل لمشاهدة لأفلام الرومانسية، فبالتأكيد قد واجهت مفاجأة سيئة وغريبة من نوعها فى الأيام الأخيرة، عند مشاهدة نهاية مختلفة تماما لفيلم "The Notebook".

وفقا لما ذكره موقع "engadget" التكنولوجى، أكدت نيتفلكس أنها حملت هذا الإصدار عن غير قصد " فى المملكة المتحدة والذى يُحدث تغييرًا كبيرًا فى النهاية، فهو ليس مجرد تعديل بسيط، ويكفى القول بأن هذا قد ترك المشاهدين غاضبين بعد مشاهدة نهاية غير التى ألفوها.

ومن المحتمل أنه كان لدى الموزع تعديلاً مختلفًا للفيلم فى مكتبته وتم تحميله إلى نيتفليكس بالخطأ، وأضافت الشركة أن الطبعة القادمة إلى الولايات المتحدة فى الأول من مارس ستكون بالنهاية المألوفة.

وتعد التعديلات البديلة شائعة فى صناعة الأفلام، حيث تقوم الاستوديوهات فى كثير من الأحيان بقص الأفلام لتناسب الأذواق والمتطلبات الإقليمية بعد تصويرها، وهذا لا يشمل إعادة النشر أو الإصدار لاختبار الجمهور.

ومع ذلك، فمن النادر أن ترى الشركات تطلق نسخة خاطئة عن طريق الخطأ، خاصة على خدمات الانترنت.