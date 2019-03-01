تكنولوجيا: اسأل مجرب| هاتف هونر 10 لايت.. تصميم مميز وأداء مستقر بفضل شريحة كيرين من هواوي

تحديثات كبيرة أضافتها هونر Honor إلى هاتفها هونر 10 لايت Honor 10 Lite، وهي العلامة التجارية التابعة لشركة هواوي Huawei، أضافت تميزا لهاتفها السابق عليه هونر 9 لايت Honor 9 Lite.

من بين هذه التحديثات أن هاتف هونر 10 لايت هو أول جهاز من هونر يعمل بنظام التشغيل EMUI 9، المؤسس على نظام أندرويد 9 (Android 9 Pie)، والنتوء (نوتش) من نوع قطرة الندى dewdrop، والذي يحمل كاميرا سيلفي أمامية بدقة 24 ميجابكسل، مزودة بتقنية التقاط المشهد بالذكاء الاصطناعي AI.

زودت هونر هاتفها الذكي هونر 10 لايت Honor 10 Lite أيضا بميزة التعرف على الوجه، من أجل تأمين أفضل للهاتف، ومستشعر بصمة في خلف الهاتف، بالإضافة إلى كاميرا خلفية مزدوجة العدسات، الأساسية بدقة 13 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.8، مع مستشعر لعمق الصورة 2 ميجابكسل، ليتعرف الهاتف على مكونات المشهد ليحدد تلقائيا أفضل وضع للتصوير.

وصدر هاتف هونر 10 لايت في نوفمبر من العام الماضي، واحتوى على شريحة هايسيليكون كيرين Hisilicon Kirin 710 (12 nm) من هواوي، ومعالج ثماني النواة، ما يعطي الهاتف سرعة واستقرارا كبيرا أثناء العمل دون تأخير.

وأصدرت هونر هاتفها الذكي هونر 10 لايت في إصدارات 3 و4 و6 جيجابايت رام، وذاكرة داخلية 64 و128 جيجابايت، مع إمكانية إضافة كارت ذاكرة microSD حتى 512 جيجابايت في فتحة شريحة الاتصال الثانية Sim 2.

مواصفات هاتف هونر 10 لايت

الوزن: 162 جرام.

الاتصال: ثنائي شريحة الاتصال.

الشاشة: 6.21 بوصة، IPS LCD، 16 مليون لون.

نظام التشغيل: أندرويد 9 Pie، واجهة تشغيل EMUI 9.

الشريحة والمعالج: هايسيليكون كيرين 710 (تقنية 12 نانومتر)، ومعالج ثماني النواة، ووحدة معالجة جرافيك GPU Mali-G51 MP4.

الذاكرة الداخلية: 64 و128 جيجابايت، مع إمكانية تركيب كارت ميموري حتى 512 جيجابايت محل شريحة الاتصال الثانية.

الكاميرا الخلفية: مزدوجة، 13 ميجابكسل، f/1.8، 26 مم (عريضة)، PDAF، مع مستشعر للعمق، 2 ميجابكسل، ومزايا فلاش LED، HDR، بانوراما، [email protected]/60fps.

الكاميرا الأمامية: 24 ميجابكسل، f/2.0، 26 مم (عريضة)، ميزة HDR، [email protected]

البطارية: بطارية ثابتة 3,400 مللي أمبير ساعة.

السعر: 3,888 جنيها مصريا لإصدار 64 جيجابايت/3 جيجابايت رام (سوق.كوم)

عيوب هاتف هونر 10 لايت

– لا يحتوي على راديو FM.

– البطارية غير قابلة للإزالة.

– لا يحتوي على مزايا إنفرارد Infrared واتصال المدى القريب NFC.

– لا يحتوي على ميزة الشحن اللاسلكي.

– غير مزود بزجاج حماية جوريللا جلاس Corning Gorilla Glass.

– غير مقاوم للماء أو الأتربة.

– لا يحتوي على مستشعرات الحرارة والبارومتر.