كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| جيمي فالون يكتشف روبوت “FedEx” الذاتي من “SameDay Bot”

متابعة-سنيار: هذا هو المستقبل، هكذا وصف “جيمي فالون” الروبوت الجديد خلال برنامجه “Tonight Show”.

وَوِفقاً لموقع “ماشابل”، فقد كان فالون يشاهد روبوت SameDay الجديد ذاتي الحركة “FedEx” وهو يتنقل عبر الرمال والصخور والمياه.

وكانت شركة FedEx أعلنت يوم الأربعاء أنها تعمل مع شركات مثل AutoZone، و Lowe، و Pizza Hut، و Target، و Walgreens، و Walmart لتقديم الطعام، والبقالة، وقطع الغيار، واللوازم، وأكثر من ذلك كجزء من استراتيجية التسليم في “الميل الأخير”.

تم تصميم الروبوت مع DEKA، الذي كان مؤسسه وراء اختراع Segway، ويحتوي الروبوت على الكاميرات ومستشعرات LiDAR مثل المركبات ذاتية التشغيل والبطارية.

ويتعلم الروبوت كيفية تجنب العقبات، والبقاء على مساره، واتباع إشارات الطريق، وسيتم اختبار البوت في مدينة ممفيس بولاية تنيسي هذا الصيف.

تأمل فيديكس في نهاية المطاف أن تطرح الروبوتات الكهربائية في 1900 مدينة لديها بالفعل خدمة FedEx’s “SameDay City”.