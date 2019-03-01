شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل تسريح شركة أبل 190 عاملا فى قسم السيارات ذاتية القيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سرحت شركة أبل رسميا العمال فى فريق السيارات ذاتية القيادة، حيث أرسلت الشركة رسالة إلى دائرة تطوير التوظيف في كاليفورنيا تخطرها بأنها ستستغنى عن 190 موظفاً فى مشروع Titan .

ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، ستتم هذه الخطوة فى 16 أبريل، وستؤثر فى الغالب على المهندسين من خلال فقدان 124 موقعًا.

وكما حدث من قبل، تنتقل بعض المجموعات المشاركة فى تيتان إلى أجزاء أخرى من الشركة لدعم الذكاء الاصطناعى وغيرها من القطاعات.

وهذه ليست الجولة الأولى من التسريح بالفريق، حيث خفضت أبل العديد من الوظائف في عام 2016 وهناك المزيد من الضغط أكثر من ذى قبل لاتخاذ إجراء سريعا.

جدير بالذكر أن الشركة واجهت تباطؤ نادر في مبيعات آيفون فى الربع الأخير، وقد يدفع ذلك إلى إعادة تقييم إنفاق شركات التكنولوجيا على المشاريع التجريبية.