سامسونج تعلن عن هاتف Galaxy A10 بشاشة ذات نتوء وسعر 120…

أطلقت شركة سامسونج اليوم الخميس هاتفها الذكي الجديد “جالاكسي أي10” Galaxy A10 الذي يأتي لينضم إلى هاتفي Galaxy A50 و Galaxy A30، اللذين أعلنت عنهما يوم الاثنين الماضي وقالت إنها هواتف من الفئة المتوسطة ولكنها تقدم بعض مواصفات الهواتف المتقدمة.

وعلى غرار هاتفي Galaxy A50 و Galaxy A30، يمتاز هاتف Galaxy A10 الجديد بأنه يقدم شاشة طويلة ذات نتوء، ولكنها بخلافهما، يأتي مع كاميرا خلفية واحدة، إضافة إلى بعض المواصفات التي تجعلها أقلها من حيث المواصفات.

ويقدم Galaxy A10 شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.2 بوصات وبدقة 1520X720 بكسل، كما يقدم ذاكرة وصول عشوائي “رام” بحجم 2 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت مع إمكانية التوسعة حتى 512 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويضم الهاتف، الذي يعمل بالإصدار 9 باي من نظام التشغيل أندرويد، معالجًا ثماني النوى من نوع Exynos 7884 بتردد 1.6 جيجاهرتز، كما يضم بطارية بسعة 3,400 ميلي أمبير/ساعة.

ويملك Galaxy A10 كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة F1.9، بالإضافة إلى كاميرا أمامية ضمن النتوء بدقة 5 ميجابكسل مع فتحة عدسة F2.0.

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وتعتزم سامسونج طرح هاتف Galaxy A10 الجديد بثلاثة ألوان، هي الأزرق، والأسود، والأحمر اعتبارًا من منتصف شهر آذار/مارس المقبل بسعر يعادل 120 دولارًا أمريكيًا في الهند.

يُشار إلى أن سامسونج لم تتطرق يوم الاثنين الماضي عن موعد طرح هاتفي Galaxy A50 و Galaxy A30 في الأسواق، كما لم تتطرق إلى السعر المقرر للهاتفين، ولكنها الآن تعتزم إطلاقهما مع هاتف Galaxy A10 بسعر يعادل 240 دولارًا أمريكيًا لهاتف Galaxy A30، وبسعر يعادل 280 دولارًا أمريكيًا لهاتف Galaxy A50.