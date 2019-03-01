فيديكس تكشف عن روبوت تسليم ذاتي

كشفت فيديكس FedEx النقاب عن روبوت تسليم ذاتي يدعى FedEx SameDay Bot، وهو عبارة عن روبوت مستقل مصمم لمساعدة شركات البيع بالتجزئة على تقديم خمات التوصل في نفس اليوم إلى العملاء، مما يشكل تطور في حلول التسليم يلبي الاحتياجات المتغيرة بسرعة للمستهلكين.

وقالت الشركة إن الروبوت الجديد FedEx SameDay Bot قادر على المساعدة في جعل عمليات التسليم أكثر كفاءة.

وتخطط فيديكس لبدء اختبار الروبوت هذا الصيف لتوصيل الشحنات إلى المنازل بالتعاون مع عدد من الشركاء مثل Walmart و Pizza Hut.

وتقوم العديد من شركات الشحن وتجار التجزئة والمطاعم بتجربة استخدام الروبوتات والطائرات بدون طيار والسيارات ذاتية القيادة في محاولة لاستخدام الأتمتة لتخفيض التكلفة الباهظة لتسليم الشحنات إلى منزل المستهلك.

وتتعاون فيديكس من أجل تطوير الروبوت مع شركة Deka Development & Research Corp، التي قام مؤسسها، دين كامين Dean Kamen، باختراع جهاز السكوتر المسمى Segway، وكرسي iBot المتحرك لتسلق الدرج.

وقالت شركة التوصيل إن الروبوتات يمكن أن تصبح جزءًا من خدمة SameDay التي تعمل في 1900 مدينة حول العالم.

ويعمل الروبوت بواسطة بطارية، ولديه سرعة قصوى تصل إلى 16 كيلومتر في الساعة، وهو مستقل، مما يعني أنه قادر على توجيه نفسه وتخطي المشاة وحركة المرور باستخدام مجموعة من الكاميرات وأجهزة استشعار LIDAR، مثل تلك الموجودة في السيارات ذاتية القيادة والكاميرات العادية.

وتنوي فيديكس استعمال الروبوت في البداية لتسليم البريد السريع بين مكاتب الشركة في مقرها الرئيسي في ممفيس Memphis، لكنها ترغب، في حال نجاح هذه التجارب، في توسيع نطاق الخدمة لتشمل شركات وتجار تجزئة آخرين، مما يجعل الروبوت جزء أساسي من خدمة التوصيل في نفس اليوم.

وتقول الشركة إنها تجري حاليًا محادثات مع شركات مثل AutoZone و Lowe و Pizza Hut و Target و Walgreens و Walmart لتقييم مدى حاجتهم إلى هذا النوع من روبوتات التسليم.

وأوضحت فيديكس أن أكثر من 60 في المئة من عملاء هؤلاء الشركات يعيشون على مسافة 5 كيلومتر من المتجر، وهو النطاق المثالي للروبوت ذي العجلات الصغيرة.

ويوضح إعلان الفيديو الخاص بالروبوت أنه يحتوي على شاشات في الأمام والخلف للتواصل مع المشاة، حيث تعرض الشاشة الأمامية عبارة “مرحبًا”، بينما توضح الشاشة الخلفية اتجاه التنقل وما إذا كان الروبوت على وشك التوقف أم لا، وذلك للحد من الحوادث وسوء التفاهم بين الإنسان والآلة.