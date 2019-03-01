هواوي وسامسونج تتفقان على تسوية النزاع حول براءات اختراع

أظهرت وثائق محكمة أن شركة هواوي الصينية وشركة سامسونج الكورية الجنوبية وافقتا على تسوية نزاع براءة اختراع مضى عليه سنتان في الولايات المتحدة.

وقدمت الشركتان طلبًا مشتركًا إلى محكمة الاستئناف الأمريكية يوم الثلاثاء لإيقاف إجراءات المحكمة بشأن نزاعات الملكية الفكرية الخاصة بهما، لأنهما أبرمتا اتفاقية تسوية في 25 فبراير/شباط الجاري.

يُشار إلى أن الشركتين اللتين تعدان أكبر منتجين للهواتف الذكية الذكية العاملة بنظام أندرويد في العالم تتنازعان في محاكم الولايات المتحدة والصين منذ عام 2016، إذ تزعم شركة هواوي أن شركة سامسونج قد استخدمت تقنية الاتصالات الخلوية بلا ترخيص، وقد أخرت بلا تقديم أي أسباب الدخول في اتفاقية ترخيص.

ومن جانبها، نفت شركة سامسونج هذه المزاعم واتهمت شركة هواوي بالسعي إلى الحصول على رسوم ترخيص باهظة بشكل صارخ، وذلك في ظل عجز شركة هواوي عن الدخول في سوق الولايات المتحدة.

هذا، ولم يقدم الإيداع المشترك يوم الثلاثاء سببًا للتسوية المبرمة بين الشركتين. وطالب الإيداع بوقف تنفيذ القضية لمدة 30 يومًا، وتتوقع الشركتان بعدها الانتهاء من تسوية ستسقط شركة هواوي بموجبها طلب استئناف، مع الإشارة إلى أنه كان من المقرر أصلًا أن تبدأ المحاكمة في شهر أيلول/سبتمبر القادم.

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وفي المعركة القضائية بين الشركتين في الصين، أصدرت محكمة شنجن في شهر كانون الثاني/يناير 2018 حكمًا لصالح هواوي وأمرت بحظر الشركات الصينية التابعة لشركة سامسونج من تصنيع وبيع الهواتف الذكية التي تدعم شبكات 4G LTE في الصين. ولكن قاضٍ أمريكي نظر في القضية الموازية المرفوعة في الولايات المتحدة طالب هواوي في شهر نيسان/أبريل الماضي بعدم فرض الحظر الصادر عن محكمة شنجن.