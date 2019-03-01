شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يرسمون أول خريطة لتفاصيل"الحفرة الزرقاء العظيمة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع فريق من الباحثين المشاركين فى استكشاف أسفل الحفرة الزرقاء العظيمة فى بليز، من رسم اول خريطة توضح أعماق الحفرة.



خريطة الحفرة الزرقاء

ووفقاً مجلة ديلى ميل، فقد لجأ الباحثون إلى غواصة وتقنية الـ3D، لاكتشاف ومسح جميع أرجاء الحفرة التى يبلغ عمقها 125 متر، و300 متر من العرض، واستمرت عملية الاستكشاف لما يقرب من 3 أسابيع.

واشار القائمون على الاستكشاف أن قاع الحفرة الزرقاء العظيمة، يحتوى على جزيئات من المعدن، وبها مقبرة من محار البحر، إضافة إلى وجود كائنات بحرية، ومئات من القواقع الميتة التى يُعتقد أنها سقطت فى الحفرة، ولم تتمكن من النجاة من الجدران المنحدرة.