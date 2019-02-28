شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحدى "مومو" يصل لفيديوهات الأطفال على يوتيوب.. والموقع ينفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أشهر من انطلاقه على واتس آب حول العالم، وصل تحدى مومو إلى مقاطع فيديو يوتيوب المخصصة للأطفال، رغم نفى الموقع عثوره على أى أدلة حديثة على وجود مثل هذه الفيديوهات.

ويرتبط هذا التحدى بظهور صورة لامرأة ذات ملامح مرعبة، والتى أثارت المخاوف من تحولها لظاهرة شبيهه بالحوت الأزرق، إذ يطلب من المشاركين فى التحدى التواصل مع "مومو" عن طريق إرسال رسائل إلى رقم غير معروف، ثم تبدأ ملاحقتهم بصور مخيفة ورسائل عنيفة.

وعلى الرغم من التحذيرات المتصاعدة، إلا أن تحدى مومو استطاع شق طريقه إلى العديد من المستخدمين.

ورد موقع يوتيوب اليوم على التقارير التى انتشرت حول ظهور التحدى بالفيديوهات المختلفة المخصصة للأطفال بعد أن صمت فى البداية بشأن الموضوع.

وقال متحدث باسم موقع الموقع لصحيفة ديلى دووت: "خلافاً للتقارير الصحفية، لم نتلق أى أدلة حديثة على وجود مقاطع فيديو تظهر تحدي" مومو "أو تروج له على يوتيوب، فالمحتوى من هذا النوع ينتهك سياساتنا ويتم إزالته على الفور".

ومع ذلك، فقد أصدرت السلطات والمدارس تحذيرات للأباء عبر وسائل التواصل الاجتماعى للانتباه إلى هذا التحدى المزعج.

وشاركت إحدى الأمهات خلال هذا الأسبوع منشور على موقع فيس بوك لتذير الآباء، تحكى من خلال تفاصيل استهداف ابنتها البالغة من العمر ست سنوات بواسطة تحدى Momo أثناء مشاهدتها مقطع فيديو Peppa Pig على يوتيوب كيدز.

ووصفت الطفلة برى أندريا روسيل، البالغة من العمر 6 سنوات، تحدى مومو بأنه مثل التطبيق، ويمكنك الاتصال به وإرسال الرسائل إليه، وأضافت: "قد تكون فى أحلامك ويمكنها أن تقتلك".