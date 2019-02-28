تكنولوجيا: تسريبات تؤكد هاتف Galaxy A90 يأتي بتصميم الكاميرة المنبثقة والقابلة للتدوير أيضاًُ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات التي نشرت اليوم على أن الإصدار القادم من هواتف سامسونج المتوسطة Galaxy A90 ينطلق بتصميم الكاميرة المنبثقة والقابلة للتدوير.

يبدو أن شركة سامسونج تحاول تجربة التصاميم المختلفة للكاميرة الأمامية في إصداراتها المتوسطة هذا العام، حيث كشفت أحدث التسريبات عن خطط سامسونج لإطلاق هاتف Galaxy A90 بتصميم الكاميرة المنبثقة بنظام ميكانيكي، كما تتميز أيضاً بمحرك يدعم تدوير الكاميرة.

أيضاً من المقرر وفقاً للتسريبات الأخيرة أن تتميز كاميرة هاتف Galaxy A90 بتصميم يحاكي الكاميرة المميزة لهاتفي Oppo Find X وOppo N1، أي بتصميم يدعم كاميرة رئيسية وكاميرة سيلفي في نفس الوقت.

يذكر أن التسريبات السابقة أكدت أن سامسونج ستقدم التصميم المنزلق أو الكاميرة المنبثقة في أحد إصداراتها المتوسطة هذا العام، إلا أن التفاصيل الجديدة حول التصميم القابل للتدوير للكاميرة هو بالتأكيد تصميم غير تقليدي في إصدارات سامسونج لكن قد تكشف التسريبات عن صور تؤكد هذا التصميم وآلية عمل الكاميرة في Galaxy A90 القادم.

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