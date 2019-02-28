تكنولوجيا: زي النهاردة| تأسيس شركة AT&T وبيع أول تلفزيون ملون في الأسواق

في مثل هذا اليوم، 28 فبراير من عام 1954، تم طرح أول تلفزيون ملون للبيع في الأسواق، والذي استخدم معيار NTSC، وهو معيار وضعته اللجنة القومية لنظام التلفزيون، من أجل تنظيم البث التلفزيوني التناظري في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك والفلبين وكوريا الجنوبية واليابان وبعض البلدان الأخرى، والذي ظل مستخدما قبل التحول إلى أحدث معايير التلفزيون الرقمي ATSC في أمريكا الشمالية، بينما تبنت بلدان أخرى معايير مختلفة.

تم اعتماد أول بث بالأبيض والأسود لـNTSC في عام 1941، ولم يكن وقتها يدعم البث الملون، وتقوم هذه الطريقة في البث على إرسال كل صورة على شكل 525 خطا صوريا، وبث 30 صورة متتابعة في الثانية الواحدة، إلى أن تم إصدار آخر من المعيار يسمح بالبث الملون، في عام 1953.

وفي 28 فبراير 1885، تأسست شركة الهاتف والبرق الأمريكية AT&T، كشركة تابعة لشركة “أميريكان بيل تليفون” American Bell Telephone، في ولاية نيويورك.

ولا زالت شركة AT&T تعمل إلى الآن في مجالات الاتصالات والهواتف الثابتة والمحمولة والإنترنت والتلفزة الرقمية، ويبلغ عدد موظفيها 274 ألف موظف تقريبا، وتحقق عائدا سنويا قدره 171 مليار دولار (2018)، بربح صافي 20 مليار دولار تقريبا.