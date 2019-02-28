تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن تصميم هواتف Huawei P30 وP30 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلقت أحدث التسريبات المصورة اليوم لهواتف هواوي المميزة Huawei P30 وP30 Pro، حيث تكشف التسريبات عن تصميم وبعض مواصفات الإصدارات المرتقبة.

تستعد العملاق الصيني للإعلان الرسمي عن سلسلة P30 خلال مؤتمر يعقد في باريس الشهر المقبل، وفي أحدث التسريبات المصورة رصد تصميم الهواتف مع المواصفات الرئيسية للإصدارات القادمة.

ومن المقرر وفقاً للصور التي تم تسريبها أن يضم هاتف P30 Pro إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، حيث يضم ميزة التكبير حتى 10 مرات مع تكبير hybrid، وعدسات telephoto، مع تكبير 5 مرات أيضاً، كما يأتي تصميم الكاميرة بشكل غير تقليدي مع مستشعر ToF منفصل يأتي إلى جانب الثلاث كاميرات الرئيسية.

هاتف P30 Pro يتميز أيضاً بحواف جانبية منحنية في الواجهة الأمامية للهاتف، أيضاً لا تكشف الصور عن مستشعر للبصمة مادي لذا من المتوقع أن يضم الهاتف مستشعر للبصمة مدمج في شاشة OLED.

من جانب أخر يأتي هاتف P30 مع كاميرة خلفية بإعدادات ثلاثية، مع فلاش LED ومستشعر أخر أسفل إعدادات الكاميرة، أيضاً يضم الهاتف نتوء waterdrop أعلى الشاشة، كما يتميز الهاتف بحواف جانبية نحيفة جداً.

ومن المتوقع أن تكون الإصدارات القادمة أول إصدارات هواوي مع مستشعر للبصمة ضوئي مدمج في الشاشة، كما يضم الهاتف رقاقة معالج Kirin 980، أيضاً من المتوقع أن تقدم هواوي شريحة Balong 5000 في الإصدارات القادمة لدعم شبكات الجيل الخامس، على أن يأتي هذا النموذج في أسواق محددة.

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