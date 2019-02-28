بعض طرازات Galaxy S10 قد يتم شحنها في وقت متأخر عن المتوقع

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما أعلنت شركة سامسونج عن سلسلة هواتف Galaxy S10 Series الجديدة، أعلنت الشركة أنها ستقوم بإطلاقها في شهر مارس المقبل. ومع ذلك، قد لا يكون هذا صحيحًا بنسبة 100 في المئة لأنه وفقا للتواريخ التي تم العثور عليها على موقع سامسونج في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد يتم شحن بعض الطرازات في وقت متأخر عن غيرها.

في البداية، يجب أن نشير إلى أنه سيتم شحن Galaxy S10e في اليوم الثامن من شهر مارس المقبل كما هو موعود. ينطبق هذا على كل الألوان وخيارات 128GB و 256GB. وعندما يتعلق الأمر بالهاتف Galaxy S10 العادي، فمن المتوقع أن يتم شحنه إليك في الفترة ما بين 15 و 22 مارس، على الرغم من أن هذا يعتمد على ما إذا قمت بشراء النسخة المفتوحة من الهاتف أو النسخة المقفلة من إحدى شركات الإتصالات.

هذا سينطبق كذلك على الهاتف +Galaxy S10، فمن المرجح أن يتم شحنه إليك في الفترة ما بين 8 مارس و 22 مارس علمًا أن ذلك يعتمد أيضًا على ما إذا قمت بشراء النسخة المفتوحة من الهاتف أو النسخة المقفلة الخاصة بإحدى شركات الإتصالات المحلية. لسنا متأكدين من سبب تأخير شحن بعض الطرازات عن غيرها، ولكن هذا شيء ينبغي عليك أخذه بعين الإعتبار إذا كنت تخطط لشراء الهاتف. يمكنك التحقق من تواريخ الشركة على الموقع الرسمي لشركة سامسونج على الويب.

في هذه الأثناء، لا يتم بيع الهاتف Galaxy S10 5G، فهذا الهاتف لن يكون متاحًا للشراء إلا بعد مرور بضعة أشهر، كما أنه سيكون حصريًا لشركة Verizon في الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن يتجه في النهاية إلى شركات الإتصالات الأخرى.

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