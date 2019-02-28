آبل تتطلع لإضافة ميزة تتبع النوم الخاصة بها لساعات Apple Watch المستقبلية

فاطمة أيت طالب - دبي - في الوقت الراهن، يمكن للساعة الذكية Apple Watch تتبع نوع المستخدم. يتم ذلك من خلال تطبيقات مثل Sleep Cycle والتي يمكنها مراقبة مقدار النوم الذي تحصل عليه إستنادًا إلى تحركاتك. ولكن وفقا لتقرير من Mark Gurman من موقع Bloomberg، قد تتطلع آبل إلى تضمين ميزة تتبع النوم الخاصة بها في ساعات Apple Watch المستقبلية.

يقول هذا التقرير أن شركة آبل قامت بالفعل بإختبار هذه الميزة في السر في مواقع سرية مختلفة في مقرها الرئيسي، ولكن على الرغم من أنها قيد الإختبار بالفعل، فنحن لا نتوقع رؤيتها في أي وقت قريب. ويرجع ذلك إلى أنه وفقا للتقرير، إذا سارت الأمور على ما يرام، فسوف تقوم شركة آبل بتضمينها في Apple Watch القادمة في العام 2020، وبالتالي لا تتوقع رؤية هذه الميزة في ساعة Apple Watch التي ستصل في النصف الثاني من هذا العام.

ومن غير الواضح ما مدى إختلاف هذه الميزة عن ميزات تتبع النوم الأخرى التي رأيناها في الماضي، ولكن ربما ستقوم شركة آبل بإضافة بعض الخصائص إلى ميزة النوم الخاصة بها لجعلها مختلفة عن الميزات الأخرى. وجدير بالذكر أن شركة آبل كانت قد قامت في العام 2017 بالإستحواذ على شركة Beddit المتخصصة في تتبع أنماط النوم.

لم تقم الشركة بالكثير منذ عملية الإستحواذ هذه، بإستثناء أنها واصلت بيع جهاز مراقبة النوم، ولكن ربما يكون هذا التكامل في Apple Watch هو الكيفية التي تخطط بها شركة آبل للإستفادة الكاملة من عملية الإستحواذ هذه.

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