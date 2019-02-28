الفيسبوك ستقوم بإطلاق ميزة ” مسح سجل التصفح ” في وقت لاحق من هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - في يوم من الأيام، إعتقد الجميع أنه من ” الرائع ” أن يكون لديك حساب على الفيسبوك، ولكن بسرعة إلى اليوم وبعد فضائح الخصوصية التي وجدت الشركة نفسها متورطة فيها، فليس من المستغرب أن يفكر البعض في حذف حساباتهم على الفيسبوك لمنع الشركة من معرفة المزيد عنهم ومشاركة التفاصيل المتعلقة بهم مع الآخرين.

ولكن إذا كنت لا تزال بحاجة إلى استخدام الفيسبوك للعمل أو لمجرد البقاء على اتصال بأصدقائك وأفراد عائلتك، فقد تشعر بالرضا والارتياح لمعرفة أن الفيسبوك تخطط لجلب المزيد من الميزات التي تتيح لك التحكم في الخصوصية إلى شبكتها الإجتماعية في وقت لاحق من هذا العام. إحدى هذه الميزات هي ” مسح سجل التصفح ” التي طال انتظارها والتي ستتيح للمستخدمين إمكانية مسح المعلومات حول التطبيقات ومواقع الويب التي تفاعلوا معها من خلال حساباتهم على الفيسبوك.

هذا ما أكده المدير المالي لشركة الفيسبوك، السيد David Wehner والذي قال أن الشركة ستطلق هذه الميزة في وقت لاحق من هذا العام، ولكنه لم يحدد متى بالضبط سيحدث ذلك. كان الرئيس التنفيذي لشركة الفيسبوك، السيد مارك زوكربيرج قد قام في وقت سابق بتفصيل هذه الميزة في إحدى المشاركات على الفيسبوك.

” بعد إطلاق هذا التحديث، ستتمكن من الإطلاع على المعلومات حول التطبيقات ومواقع الويب التي تفاعلت معها، وستتمكن من مسح هذه المعلومات من حسابك. ستتمكن أيضًا من إيقاف تخزين هذه المعلومات في حسابك “. ومع ذلك، حذر مارك زوكربيرج أيضًا من أن محو سجل التصفح، قد يكون له تأثير سلبي على تجربتك على الفيسبوك حيث ستحتاج المنصة إلى إعادة تعلم تفضيلاتك، ولكن إذا كان يمكنك التعايش مع ذلك، فبإمكانك أن تتطلع إلى هذه الميزة.

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