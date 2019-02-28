شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيديو.. مش محتاج تروح الملعب علشان تشوف الماتش.. G5 هيجيبهولك لحد عندك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تتضمن تقنية الجيل الخامس للمحمول سرعات خارقة لخدمات الانترنت تصل فى بعض الأحيان إلى 100 جيجيا بت/ث ، وهو ما سيساهم بالإضافة إلى توصبل الآلات مع بعضها البعض وانتشار تقنيات انترنت الاشياء، فإنها ايضا ستدعم مشاهدة المباريات الرياضية و التفاعل معها من دون ذهاب المشاهد الى الملعب.

وخلال المعرض العالمى للهواتف MWC الذي يعقد فى مدينة برشلونة فى الفترة من 25 الى 28 فبراير الجارى، تم عرض نظام يعتمد على الجيل الخامس يغير من تجربة المشاهدة للألعاب الرياضية، ومنها على سبيل المثال سباقات السيارات حيث يتم استخدام نظام يتضمن جهاز مزود بخمس كاميرات وحساسات وزمن حقيقى، وهى تقنية تساعد المشاهد لان يكون فى قلب الحدث واسترجاع ومتابعة ما يريد من الزوايا المختلفة من خلال تجربة ممتعة رغم أنه يشاهد من المنزل عبر نظارات الواقع الافتراضي.

ولم تكن هى التجربة الأولى خلال المعرض فقد قدم جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة مشروعاً لتغطية ملعب "كامب نو" بشبكة الجيل الخامس في المدرجات وأرض الملعب، ليصبح أول إستاد في أوروبا يحظى بهذه التكنولوجيا المتقدمة.

وتستغل هذه المبادرة السرعة العالية لشبكة الجيل الخامس لإصدار محتويات تسمح للمتفرج بالاستمتاع بالمباراة من المنزل.