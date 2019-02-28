طقس الجمعة: برودة وشبورة وأمطار في هذه المناطق

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الجمعة، بارد على السواحل الشمالية، مائل للبرودة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وأضافت الأرصاد في بيان لها: "تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية".

وعن حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

تحذيرات عامة من الأرصاد

وفي سياق متصل نصحت الأرصاد، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية لبرودة الأجواء، خلال الساعات القادمة.

كما ناشدت الهيئة السائقين بتوخي الحذر على الطرق الرئيسية والتأكد من سلامة وفحص السيارات قبل السفر خاصة سلامة المساحات والكشافات الأمامية، بسبب كثافة الشبورة في الصباح.

وحذرت الأرصاد المواطنين الابتعاد عن الأعمدة الكهربائية خلال سقوط المطر، تجنبا لحدوث ماس كهربائي بسبب الأمطار.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الجمعة على بعض المدن:

القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10

الإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11

مطروح العظمى 16 درجة والصغرى 10

سوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 9

قنا العظمى 19 درجة والصغرى 10

أسوان العظمى 21 درجة والصغرى 11

وكان مركز التنبؤ بفيضان النيل، التابع لوزارة الموارد المائية والري، قد كشف عن المناطق المعرضة لسقوط أمطار، خلال الـ48 أيام المقبلة، تزامنا مع تعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ.

وقال المركز في بيان له على صفحته بالفيس بوك، إن نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية خلال الـ48 ساعة المقبلة تشير إلى:-

الجمعة ١ مارس:

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة علي السواحل الشمالية وشمال الدلتا.

السبت ٢ مارس:

من المتوقع عدم سقوط أمطار.