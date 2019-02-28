شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يحذرون من احتمالية اصطدام مسبار سوفيتى بالأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر علماء الفلك من خطورة اصطدام مسبار "Kosmos 482" الفضائى السوفيتى بالأرض فى وقت قريب.

ووفقًا لصحيفة "صن" البريطانية، يعتبر المسبار الذى تم إطلاقه عام 1972 خارجًا عن السيطرة، خاصة أنه يدور حول الكوكب ولم يتجه إلى مكانه الصحيح، ورجح العلماء أن اصطدامه بالأرض سيكون بين عامى 2023 و2025.

جدير بالذكر أن العلماء فشلوا فى إطلاق المسبار الذى يبلغ وزنه 550 كيلوجرامًا، فى مساره إلى كوكب الزهرة، بسبب عطل فى المحرك الرئيسى ما تسبب فى انفصاله إلى 4 أجزاء، مع بقاء قطعتين فى مدار الأرض المنخفض، سقطتا فوق نيوزيلندا منذ يومين.