شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "مش سمارت فون".. شركة تبتكر هاتف "غبى" للتخلص من إدمان تطبيقات الهواتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت الهواتف الذكية إلى مرحلة متقدمة للغاية من "الإدمان" والسيطرة على العقول، وأصبح مليارات البشر يستخدمون هذه الأجهزة لعدد كبير من ساعات فى اليوم، بل أن الحياة أصبحت كلها "سمارت فون" بداية من الاستيقاظ على صوت المنبه، وحتى نهاية اليوم، والذهاب إلى النوم.

احدى الشركات السويسرية التفتت إلى خطر الـ "سمارت فون" ، وقامت بابتكار هاتف يدعى "Punkt MP02"، لا يحتوي على أي تطبيقات أو وسيلة للاتصال بالإنترنت، ووصفته بالهاتف الـ "غبى" .



الهاتف

وأكدت الشركة وفق موقع "techsignin" أن سعر الهاتف يصل إلى 400 دولار أمريكى، وذلك بسبب التصميم الأنيق ووزنه الخفيف وميزاته الحديثة، مثل الصوت عالى الجودة وإلغاء الضوضاء، والشحن من خلال منفذ "micro-USB"، والشاشة المضادة للانعكاس، وغلاف مضاد للبصمات.

وتؤكد الشركة أن الهاتف قادر على تخليص المستخدمين من "السموم الرقمية"، وأنه أداة مفيدة للأشخاص للتخلص من إدمان استعمال الهواتف الذكية، حيث لا يستطيع الهاتف القيام بأكثر من إرسال النصوص وإجراء المكالمات الهاتفية.

يزن الهاتف 88 جراماً فقط ويأتى بعدة ألوان وهى البنى والأسود والأبيض، ويعمل مدة تصل إلى 12.5 يوماً على شحنة واحدة، ويتوافر بـ17 لغة، ويتضمن أيضا آلة حاسبة وتقويم وساعة وملاحظات.

مجهز "الهاتف الغبي" بشاشة LCD، ويعمل عن طريق نظام التشغيل أندرويد، ولديه حماية بلاك بيري الآمنة.