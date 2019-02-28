تشمل القاهرة.. ’’التنبؤ بالفيضان‘‘ يكشف أماكن سقوط الأمطار خلال 3 أيام

كتب: ضياء السقا

كشف مركز التنبؤ بفيضان النيل، التابع لوزارة الموارد المائية والري، عن المناطق المعرضة لسقوط أمطار، خلال الـ3 أيام المقبلة، تزامنا مع تعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ.

وقال المركز في بيان له على صفحته بالفيس بوك، إن نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية خلال الفترة من الخميس ٢8 فبراير وحتى السبت 2 مارس تشير إلى:-

الخميس ٢٨ فبراير:

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وتمتد إلى محافظات الوجة البحرى والقاهرة وشمال سيناء وخليج السويس.

الجمعة ١ مارس:

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة علي السواحل الشمالية وشمال الدلتا.

السبت ٢ مارس:

من المتوقع عدم سقوط أمطار.