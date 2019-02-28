تكنولوجيا: هاتف Redmi Note 7 Pro ينطلق بكاميرة 48 ميجا بيكسل وسعر 140 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Xiaomi رسمياً اليوم عن هاتف Note 7 Pro الذي يضم كاميرة بدقة 48 ميجا بيكيسل، مع رقاقة معالج Snapdragon 675، وسعر يبدأ من 140 دولار.

تقدم شاومي هاتف Note 7 Pro اليوم مع رقاقة معالج Snapdragon 675، وكاميرة بدقة 48 ميجا بيكسل، إلى جانب سعة تخزين 128 جيجا بايت، بينما ينطلق هاتف Note 7 في سوق الهند بمستشعر رئيسي 12 ميجا بيكسل.

كما يتميز هاتف Note 7 Pro بمعالج Snapdragon 675 ثماني الأنوية مع كرت شاشة Adreno 612، ومستشعر سوني IMX586 بدقة 48 ميجا بيكسل، بينما يضم نموذج هاتف Redmi Note 7 مستشعر سامسونج GM1.

أيضاً تقدم شاومي إختيارات في الذاكرة العشوائية والسعة التخزينية لهاتف Note 7 Pro بين 4 جيجا بايت رام و64 جيجا بايت في النموذج الأول، وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزينية 128 جيجا بايت في النموذج الثاني، كما تدعم الهواتف بطاقة تخزين خارجية microSD.

هاتف Redmi Note 7 Pro يضم بطارية بقدرة 4000 mAh مع شاشة بحجم 6.3 إنش، كما يدعم تقنية الشحن السريع Quick Charge 4، ويدعم تصميم الهاتف حماية من زجاج Gorilla Glass 5 في الجهة الأمامية والخلفية للهاتف.

Xiaomi كشفت أيضاً عن إصدار من هاتف Redmi Note 7 في السوق الهندي يتميز برقاقة معالج Snapdragon 660 وحجم شاشة 6.3 إنش، مع بطارية بقدرة 4000 mAh، كما تأتي الكاميرة الخلفية المزدوجة بدقة 12 و2 ميجا بيكسل، كما ينطلق الهاتف بثلاثة إختيارات في الألوان المتدرجة هي الأزرق، والأسود إلى جانب الأحمر.

من المقرر أيضاً أن يتوفر هاتف Redmi Note 7 Pro في 13 من مارس في السوق الهندي، بإختيارات في ألوان الأسود، الأحمر إلى جانب الأزرق.

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