تسريب صور وبعض مواصفات الهاتفين الراقيين Meizu 16S و Meizu 16S Plus

فاطمة أيت طالب - دبي - تم اليوم تسريب صور واقعية جديدة يقال بأنها للهاتفين Meizu 16S و Meizu 16S Plus. كان الرئيس التنفيذي لشركة Meizu قد ذكر في وقت سابق أن هذين الهاتفين سيأتيان مع شاشات طويلة خالية من القطع أو الثقوب مشيرًا إلى أن هذه الشاشات ستمتاز بإطار نحيف جدًا في جميع الجوانب الأربعة.

الهاتف Meizu 16S سيضم شاشة بحجم 6.2 إنش، في حين سيضم الهاتف Meizu 16S Plus شاشة بحجم 6.76 إنش. وفي كلتا الحالتين سيتم إستخدام شاشات AMOLED بدقة +FullHD محمية بطبقة Gorilla Glass 6. وتجدر الإشارة إلى أن الذقن في الهاتف Meizu 16s سيكون أنحف بنحو 1.5mm مقارنة مع الهاتف Meizu 16، على الأقل وفقا للإعلانات التشويقية الرسمية.

الهاتفين Meizu 16S و Meizu 16S Plus سيأتيان كذلك مع المعالج Snapdragon 855، وسيضمان كاميرا بدقة 48 ميغابكسل تستخدم المستشعر Sony IMX586 وتدعم تقنية تثبيت الصورة OIS. وفي حالة الهاتف Meizu 16S، سيتم إستخدام بطارية بسعة 3600mAh، ولكنه سيفتقر إلى تقنية الشحن اللاسلكي لأن شركة Meizu تعتقد أن هذه التقنية ليست حيوية على ما يبدو.





تشير التعليقات التي أدلى بها الرئيس التنفيذي لشركة Meizu حتى الآن إلى أن الهاتفين Meizu 16S و Meizu 16S Plus لن يصلا على الأرجح إلى السوق حتى شهر أبريل أو مايو بحيث سيكلفان أكثر من 490 دولار أمريكي.

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