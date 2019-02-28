OnePlus تؤكد أن الهاتف OnePlus 7 لن يحصل على تقنية الشحن اللاسلكي

فاطمة أيت طالب - دبي - في الوقت الراهن، أصبح من الشائع أن نرى الهواتف الذكية التي تدعم الشحن اللاسلكي. لسوء الحظ، قررت شركة OnePlus عدم تبني هذه الميزة في هواتفها الذكية على مر السنين، ويبدو أن ذلك سيستمر هذا العام أيضًا لأن الرئيس التنفيذي لشركة OnePlus، السيد Pete Lau أكد مؤخرًا أن الهاتف الرائد المقبل للشركة لن يضم تقنية الشحن اللاسلكي.

هذا وفقا لمقابلة أجراها السيد Pete Lau مع موقع CNet حيث نقل عنه قوله : ” تقنية الشحن الخاصة بـ OnePlus هي واحدة من أفضل تقنيات الشحن. الشحن اللاسلكي هو أقل شأنًا بكثير “. وفي الوقت الراهن، توفر شركة OnePlus فعلاً تقنية الشحن السريع في هواتفها الذكية، وهذا ما جعلها تتغاضى عن تضمين تقنية الشحن اللاسلكي في هواتفها الذكية لأن هذه الأخيرة لا تمتاز بنفس الإمكانيات كما أنها أقل شأنًا من تقنية الشحن السلكي السريع.

الشحن اللاسلكي لا يزال أبطأ مقارنة مع الشحن السلكي. ومع ذلك، الجانب الإيجابي في الشحن اللاسلكي هو قدرتك على شحن الهاتف دون توصيل أو فصل الجهاز، مما يجعل المهمة أسهل. ومع ذلك، في حين يبدو أن Pete Lau يتجاهل تكنولوجيا الشحن اللاسلكية حاليا، فهذا لا يعني بأن شركة OnePlus ستتخلى عن تقنية الشحن اللاسلكي تمامًا.

وفقا للسيد Pete Lau، فقد ذكر أن شركة OnePlus تعمل بالفعل على تقنية الشحن اللاسلكي الخاصة بها والتي ستكون قادرة على تقديم المزيد من الطاقة. لا يعرف Pete Lau متى ستكون تقنية الشحن اللاسلكي الخاصة بالشركة جاهزة، ولكن في هذه الأثناء يبدو أن الهاتف OnePlus 7 لن يحصل على هذه التقنية، وبالتالي سيتعين علينا على الأرجح الإنتظار حتى العام 2020 للحصول على هذه الميزة.

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