الهاتف Honor View 20 يحصل على ميزة +Gaming لتحسين الكفاءة في إستهلاك الطاقة

فاطمة أيت طالب - دبي - ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المنعقد حاليًا بمدينة برشلونة الإسبانية، أعلنت العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei أنها نجحت في بيع 1.5 مليون وحدة من الهاتف Honor View 20. أصبح هذا الهاتف من بين الهواتف الذكية الأكثر مبيعًا في الصين، كما أنه يعتبر الهاتف الأكثر مبيعًا على متجر أمازون في فرنسا.

قامت Honor بتطوير ميزة جديدة تدعى +Gaming، وهي الميزة التي ستعمل على تحسين كفاءة المعالج HiSilicon Kirin 980 في إستهلاك الطاقة بنسبة 20 في المئة. ويتم ذلك بإستخدام الذكاء الإصطناعي الذي يقوم بالتنبؤ بأفضل سرعة للمعالج المركزي ومعالج الرسوميات لتقديم الإطار التالي. هذا يُبقي تجربة اللعب بمعدل 60 إطار في الثانية سلسة دون تعزيز سرعة المعالج لمستويات لا داعي لها.

قررت Honor الإنتقال أيضًا إلى الألعاب التي تستند على واجهة برمجة الألعاب Vulcan. سيؤدي هذا إلى تفعيل النطاق الديناميكي العالي لتحسين جودة الصورة في الألعاب.

كانت شركة Epic Games مشغولة بإضافة دعم Vulcan إلى لعبة Fortnite. ستعمل هذه اللعبة وغيرها من الألعاب الأخرى مثل Arena Of Valor و QQ Speed مع وضع +Gaming. وتجدر الإشارة إلى أنه تم قياس 20 في المئة من التحسن في الكفاءة المذكورة أعلاه بالضبط في نسخة Vulcan من لعبة Fortnite.

للإحتفال بشراكتها مع شركة Epic Games، ستعطي شركة Honor لملاك الهاتف Honor View 20 زي Honor Guard الحصري. ويمكن للاعبين المهتمين التوجه إلى الموقع HiHonor.com للحصول على الزي.

يمكن للكاميرا الخلفية الثلاثية الأبعاد في الهاتف Honor View 20 بالفعل تتبع جسمك بالأبعاد الثلاثية للتحكم بالحركة في الألعاب. في المستقبل، سيتم إستخدام هذه الكاميرا الثلاثية الأبعاد أيضًا في تجارب التسوق على الواقع المعزز وتجربة الإستخدام على الشبكات الإجتماعية.