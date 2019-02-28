مبيعات Honor View 20 بلغت 1.5 مليون وحدة، ومبيعات Honor 8X/8X Max تخطت حاجز 10 ملايين

فاطمة أيت طالب - دبي - في أوائل شهر يناير الماضي، قامت العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei بإطلاق الهاتف Honor View 20 على الصعيد العالمي بعدما أعلنت عنه لأول مرة في شهر ديسمبر من العام الماضي. ومنذ ذلك الحين، نجحت الشركة الصينية في بيع أكثر من 1.5 مليون وحدة من هذا الهاتف، على الأقل هذا ما أكدته الشركة في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المنعقد حاليًا بمدينة برشلونة الإسبانية. وعلاوة على ذلك، فقد أعلنت Honor كذلك أن الهاتف Honor View 20 أصبح هو الهاتف الذكي الأكثر مبيعًا في الصين في فئة الهواتف التي تكلف أكثر من 3000 يوان صيني، والهاتف الأكثر مبيعًا في فئة الهواتف التي تكلف أكثر من 500 يورو في متجر أمازون بفرنسا.

من ناحية أخرى، كشفت لنا العلامة التجارية Honor كذلك أنها نجحت في بيع أكثر من 10 ملايين وحدة من الهاتفين Honor 8X و Honor 8X Max منذ إطلاقهما في شهر سبتمبر من العام الماضي. وعلى ذكر الهاتف Honor 8X، فقد حصل كذلك الآن على لون جديد.

إبتداء من شهر مارس المقبل، سيكون بإمكان المستهلكين شراء الهاتف Honor 8X باللون الأزرق المتدرج إلى البنفسجي في أوروبا الغربية. وستكون هذه النسخة الجديدة من الهاتف Honor 8X متاحة للشراء من خلال متجر HiHonor في المملكة المتحدة، ومن خلال متجر أمازون في ألمانيا، ومن خلال متجر Fnac في فرنسا، ومن خلال العديد من المتاجر في إيطاليا.