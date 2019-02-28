أصبح بإمكان الجميع الآن الوصول إلى منصة المحادثات Google Duo من الويب

فاطمة أيت طالب - دبي - إحدى الميزات التي طال إنتظار وصول إلى خدمة محادثات الفيديو Google Duo وصلت أخيرًا الآن، هذه الميزة التي نتحدث عنها هنا هي القدرة على إجراء محادثات الفيديو على الحواسيب من خلال المتصفح. وأفضل ما في الأمر هو أن نسخة الويب من Google Duo تدعم أيضًا الإشعارات لكي تتلقى تنبيهًا حول المكالمات الواردة.

ووفقا لموقع 9to5Google، فلا تزال شركة جوجل تقوم بإطلاق هذه الميزة من خلال خوادمها، لذلك إذا كنت ترغب في معرفة ما إذا كانت هذه الميزة متاحة لك أم لا، فقم بالإنتقال إلى duo.google.com في المتصفح Google Chrome أو Firefox أو Safari أثناء تسجيل الدخول إلى حسابك في جوجل. إذا كانت هذه الميزة متاحة لك، فيجب أن تشاهد الواجهة على الفور. إذا لم يكن الأمر كذلك، فسوف ترى على الأرجح صفحة Google Duo العادية.

إذا كنت قادرًا على الوصول إلى نسخة الويب من Google Duo، فأترك لنا تعليقًا أدناه. ووفقا لموقع 9To5Google، فيبدو أنها تعمل مع أي شخص يستخدم المتصفح Google Chrome وسجل الدخول إلى حساب جوجل الخاص به.

بعد تسجيل الدخول، ستتمكن من رؤية جميع جهات الإتصال الخاصة بك في Google Duo والتي تم مزامنتها وستتمكن من النقر عليها لإجراء المكالمات. وبطبيعة الحال، سيتطلب ذلك أن يكون الحاسوب الخاص بك مزودًا بميكروفون أو كاميرا ويب لأن نسخة الويب من خدمة Google Duo ستدعم إما الإتصال الصوتي أو المرئي.

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