شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء أستراليون يحولون غاز ثانى أكسيد الكربون إلى فحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصل مجموعة من العلماء التابعين لجامعة "RMIT" الأسترالية، إلى طريقة جديدة يمكن من خلالها تحويل غاز ثانى أكسيد الكربون إلى فحم، فى إطار خطة مكثفة لمحاولة تنقية الهواء، والحفاظ على البيئة.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فقد أكد القائمون بالدراسة أنه أصبح بالإمكان تحويل ثانى أكسيد الكربون من حالته السائلة إلى جزيئات صلبة من الكربون، كما تم إجراء عملية استخلاص للكربون وتخزينه من خلال ضغط ثانى أكسيد الكربون وتحويله إلى سائل ثم نقله إلى مواقع تحت الأرض.

ومن جانبه قال توربين داينيكى، أحد مسئولى الدراسة، إن أولى مراحل عملية التحويل تكون تغيير ثانى أكسيد الكربون إلى مادة محفزة من سائل معدنى معدل، ثم تحويله إلى مادة صلبة (فحم)، مشيرا إلى الأهمية الشديدة التى ستمثلها تلك التجربة مستقبلا.

وأوضح داينيكى أن هناك الكثير من العقبات أمام تلك التجربة، أهمها التكلفة وإثارة المخاوف البيئية، وخشية حدوث تسريب من مواقع التخزين.