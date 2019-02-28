شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق 6 أقمار صناعية لتوفير إنترنت فائق السرعة للمناطق النائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة airbus بالتعاون مع one web ستة أقمار صناعية من مدينة جويانا الفرنسية، وذلك لضمان انتشار إنترنت فائق السرعة فى كل العالم، للحد من معاناة المناطق النائية والريفية.

ووفقا لموقع بلومبرج يبلغ حجم كل قمر صناعى تم إطلاقه ما يقرب من حجم الثلاجة، وتعد الأقمار الصناعية الجديدة أصغر وأرخص وأسرع فى تقديم البيانات من نماذج الإنترنت عبر الأقمار الصناعية.

ويشار إلى أن شركة one web تمكنت من الحصول على أكثر من 2 مليار دولار من مستثمرين مختلفين على رأسهم airbus، وذلك للحصول على تغطية عالمية للإنترنت بحلول 2021 باستخدام قرابة 650 قمرا صناعيا.