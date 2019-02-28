سامسونج تؤكد أن الهاتف القابل للطي Galaxy Fold سيكون متوفرًا بأعداد محدودة

فاطمة أيت طالب - دبي - إحدى الشائعات التي سمعناها عن الهاتف القابل للطي Galaxy Fold قبل الإعلان عنه هي أنه سيكون متوفرًا بأعداد محدودة بحيث سمعنا آنذاك بأن شركة سامسونج تخطط لإنتاج 100 آلف وحدة فقط من هذا الهاتف. حسنًا، لقد تبين لنا الآن أن تلك الشائعات كانت صحيحة، على الأقل هذا ما أشارت إليه مديرة المنتجات والإستراتيجيات التجارية في فرع سامسونج بالمملكة المتحدة، السيدة kate Beaumont في مقابلة أجرتها مع موقع The Verge.

ووفقا للسيدة kate Beaumont، فقد أكدت أن شركة سامسونج ستقوم بتصنيع عدد أقل من الوحدات من الهاتف Galaxy Fold مقارنة مع Galaxy S10 بحيث صرحت بالقول : ” ستكون لدينا وحدات أقل من وحدات Galaxy S10 المعروضة عند الإطلاق، وأيضًا كيفية وصولها إلى السوق هو أمر مهم جدًا بالنسبة لنا “. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح كم هو عدد الوحدات التي تخطط شركة سامسونج لعرضها للبيع من الهاتف Galaxy Fold، على الرغم من أن الشائعات السابقة إقترحت بيع 100 آلف وحدة فقط، ولكن قد يكون العدد أكبر أو أقل.

وليس من المستغرب أن تقوم سامسونج بجعل Galaxy Fold متوفرًا بأعداد محدودة. هناك عدة أسباب لذلك، ولكن يبقى السبب الأهم والأبرز هو ثمنه الباهظ، فتكلفة تصنيع هذا الهاتف مرتفعة مما يجعل الشركة مضطرة لتسعيره بسعر مرتفع جدًا. وعلاوة على ذلك، فمن الممكن أن تكون عملية إنتاج هذا الهاتف معقدة بعض الشيء. أيضًا، بالنظر إلى أنه لم يتم بعد إختبار الهواتف الذكية القابلة للطي، فنحن لا نعرف كيف سيكون الطلب عليها، وبالتالي فمن المنطقي أن تحاول شركة سامسونج إبقاء المخزون الأولي منخفضًا لمنع نفسها من الجلوس على آلاف الوحدات غير المباعة.

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ومع ذلك، قد يكون من الصعب بيع الهاتف Galaxy Fold، فهو يكلف نحو 2000 دولار أمريكي مما يجعله واحد من أغلى الهواتف الذكية في السوق اليوم. وبالتالي، فمن الصعب دفع هذا القدر الكبير من المال للحصول عل تكنولوجيا جديدة لم يتم إختبارها بعد.

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