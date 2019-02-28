تقرير جديد يقترح عدم وصول Playstation 5 حتى العام 2021 أو 2022

فاطمة أيت طالب - دبي - ليس سرًا أن شركة Sony تعمل على الجيل المقبل من جهاز الألعاب المنزلي Playstation، ولكن يبقى أن نرى متى بالضبط سيتم إطلاق هذا الجهاز. كان بعض المحللين قد توقعوا وصول هذا الجهاز في العام 2019 أو 2020، ولكن المحلل Yasuo Imanaka من مؤسسة Rakuten Securities يعتقد أن جهاز Playstation 5 سيصل في وقت لاحق.

ووفقا للمحلل Yasuo Imanaka، فهو يعتقد بأن جهاز Playstation 5 لن يصل حتى العام 2021 أو حتى العام 2022. في حين يقر المحلل أن هناك إمكانية أن يتم إطلاق هذا الجهاز في السنة المالية التي تبدأ في شهر أبريل من العام 2020، فيبدو أنه يؤمن أكثر بأنه لن يتم إطلاق هذا الجهاز بحلول شهر مارس من العام 2020.

Advertisements

وبطبيعة الحال، هذا مجرد رأي محلل ولا يضمن بأي حال من الأحوال خطط شركة Sony. كما أننا نشك في هذه التكهنات، لأنه وفقا للشائعات، فمن الممكن أن تقوم شركة مايكروسوفت بالكشف عن جهاز Xbox جديد في معرض الترفيه السنوي E3 لهذا العام على أمل أن يتم إطلاقه في العام 2020. وبالتالي إنتظار شركة Sony حتى العام 2021 أو 2022 لإطلاق جهاز Playstation 5 هو قرار غير منطقي لأنه سيعطي لشركة مايكروسوفت زمام المبادرة لبضع سنوات.

ويعتمد ذلك أيضًا على دقة شائعات Xbox، ولكن نأمل أن تعرض لنا كل من Sony ومايكروسوفت بعض التلميحات في معرض الترفيه السنوي E3 2019 في وقت لاحق من هذا العام. في غضون ذلك، أكدت Sony أنها ستقوم بإطلاق جيل جديد من Playstation، ولكنها ظلت تلتزم الصمت بشأن الموعد المحتمل للإطلاق.