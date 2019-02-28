تكنولوجيا: تقرير دولى: القطط البرية على وشك الانقراض فى اسكتلندا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتزم دعاة حماية البيئة إطلاق القطط البرية الأوروبية التى تعيش فى الأسر إلى المرتفعات، فى محاولة أخيرة لإنقاذ السنور البرى فى اسكتلندا من الانقراض. وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن علماء البيئة وصفوا الإجراءات الجديدة بأنها محاولة أخيرة لإنقاذ الأنواع عقب صدور تقرير للخبراء من الاتحاد الدولى للحفاظ على الطبيعة، يؤكد أن القط البرى الاسكتلندى على شفا الانقراض وراثيا، حيث يوجد أقل من 30 قطا فى جيوب معزولة بمناطق المرتفعات.

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