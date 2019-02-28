الأرصاد تكشف عن توقعاتها لطقس اليوم الخميس

اليوم الجديد

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تشهدها البلاد حتى غدًا الخميس المقبل، تتمثل في انخفاض كبير بدرجات الحرارة.

وأوضح "عبدالعال"، إنه من المتوقع سقوط أمطار على أغلب أنحاء الجمهورية، تكون غزيرة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، خفيفة ومتوسطة على القاهرة وبعض محافظات الصعيد.

وأشار إلى أن سقوط الأمطار يصحبه نشاط للرياح بسرعة 25 عقده، لا تصل إلى حد العاصفة.

بدوره، أوضح الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة...