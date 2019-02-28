مقارنة بين سامسونج  Galaxy Fold وهواوي Mate X

خطفت شركتي سامسونج وهواوي الأنظار في مؤتمر MWC 2019 بإعلانهما عن الهواتف القابلة للطي حيث أعلنت شركة سامسونج عن هاتفها المنتظر Galaxy Fold، وبعد ذلك أعلنت هواوي عن هاتفها Mate X، وكلا الهاتفين يتحولان إلى جهاز لوحي ويدعمان شبكات الجيل الخامس 5G، ويأتيان بأسعار عالية وموعد إطلاق في وقت لاحق من هذا العام، حتى هنا تنتهي أوجه الشبه بينهما.

يأتي هاتف سامسونج Galaxy Fold بشاشة واحدة صغيرة في الخارج عند طيه وشاشة كبيرة في الداخل عند فتحه، بينما يأتي هاتف هواوي Mate X بشاشة واحدة من الخارج يمكن استخدامها بثلاث طرق مختلفة shapeshifts اعتمادًا على كيفية حمل الجهاز.

كما يأتي هاتف سامسونج مع دعم 4G أو 5G وستة كاميرات، في حين يحتوي جهاز Mate X على أربع كاميرات – ثلاثة يمكنك رؤيتها الآن وواحدة سيتم إطلاقها في شهر مارس – ويدعم شبكات الجيل الخامس مع مودم هواوي الأحدث Balong 5000.

لم تتوقف الاختلافات بين الهاتفين عند هذا الحد حيث توجد الكثير من الاختلافات في التصميم والمواصفات والميزات الإضافية.

فيما يلي مقارنة شاملة بين هاتفي سامسونج Galaxy Fold وهواوي Mate X:

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التصميم والشاشة

تختلف طريقة الطي بين الهاتفين فهاتف سامسونج يُطوى للداخل ويأتي بوضعين فقط وضع الجهاز اللوحي ووضع الهاتف الذكي، وبشاشتين منفصلتين، عند فتح الجهاز تظهر الشاشة الرئيسية بمقاس 7.3 إنش وبدقة 1536×2152 بيكسل وبأبعاد 16:9 كنسبة طول إلى عرض، وبحواف أصغر مع وجود notch أعلى اليمين مثبت به الكاميرا الأمامية المزدوجة.

بالإضافة إلى شاشة أمامية لاستخدام الجهاز عند طيه كهاتف بمقاس 4.6 إنش وبدقة 840×1960 بيكسل، ولكن لها حواف عريضة.

في حين تتبنى شركة هواوي النهج المعاكس حيث جاء هاتفها Mate X بشاشة واحدة قابلة للطي يمكن استخدامها بثلاث طرق مختلفة shapeshifts اعتمادًا على كيفية حمل الجهاز، فعند فتح الجهاز كجهاز لوحي ستجد الشاشة مقاسها 8 إنش وبدقة 2480×2200، وعند طيه يكون هناك شاشتين الأولى مقاسها 6.6 إنش، وبدقة 2480×1148 بكسل، مع نسبة أبعاد 19:9، أما الشاشة الأخرى فسيكون حجمها 6.38 إنش، وبدقة 2480×892 بكسل، مع نسبة أبعاد 25:9.

كما أن هواوي تخلت عن وجود notch في شاشة الجهاز واستبدلته بحافة جانبية مثبت بها كاميرا ثلاثية تقوم بدور الكاميرا الخلفية والأمامية حسب استخدام الجهاز، كما أن هاتف هواوي أخف وأنحف وهنا تفوقت هواوي على سامسونج من حيث التصميم.

الفائز: Huawei Mate X

الأدء

سيعمل هاتف سامسونج Galaxy Fold بمعالج كوالكوم Snapdragon 855 ثماني النواة، مع ذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4x بسعة 12 جيجابايت وهي أكبر ذاكرة وصول عشوائي ولن تجدها في أي هاتف آخر، بالإضافة إلى سعة تخزين داخلية 512 جيجابايت من نوع UFS3.0 ليصبح الهاتف الأول في العالم الذي يدعم الجيل الجديد من الذاكرة الداخلية فائقة السرعة، مع عدم دعم بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

بينما سيعمل هاتف هواوي Mate X بمعالج kirin 980 من هواوي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت، بالإضافة إلى سعة تخزين داخلية 512 جيجابايت من نوع UFS 2.1، يمكن زيادتها عبر بطاقات الذاكرة الخارجية حتى 256 جيجابايت من نوع NaNo Memory Card.

وهنا يتفوق هاتف سامسونج من حيث الأداء بفضل معالج كوالكوم الأقوى من معالج هواوي، وذاكرة وصول عشوائي أكبر، بالإضافة إلى الذاكرة الداخلية فائقة السرعة.

الفائز: Samsung Galaxy Fold

الكاميرا

يضم هاتف سامسونج 6 كاميرات مقسمة كالتالي كاميرا خلفية ثلاثية وكاميرا أمامية ثنائية، وكاميرا سيلفي أخرى موجودة أعلى الشاشة عند طي الهاتف. بينما هاتف هواوي يضم كاميرا ثلاثية تقوم بدور الكاميرا الخلفية والأمامية حسب استخدام الجهاز.

بالنسبة لهاتف Galaxy Fold فيأتي بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 16 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.2 وبزاوية 123 درجة، والثانية بدقة 12 ميجابيكسل بفتحة عدسة متغيرة بين f/1.5 و f/2.4 تدعم ميزة التركيز التلقائي والتثبيت البصري، والثالثة بدقة 12 ميجابيكسل من نوع Telephoto مع دعم تقريب بصري 2x.

أما الكاميرا الأمامية فهى ثنائية الأولى بدقة 10 ميجابيكسل، والثانية بدقة 8 ميجابيكسل، وكاميرا سيلفي أخرى بدقة 10 ميجابكسل.

بالنسبة لهاتف هواوي Mate X فهو يأتي بكاميرا ثلاثية الرئيسية بدقة 40 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة 16 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.2 بزاوية 123 درجة، والثالثة بدقة 8 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.4 من نوع Telephoto مع وجود مثبت بصري وتقريب بصري 5x.

وهنا تتفوق هواوي بتخليها عن النوتش الذي يتم دمجه أعلى الشاشة، مع دعم الهاتف بحافة جانبية مثبتة بها الكاميرا الثلاثية لتقوم بدور الكاميرا الخلفية والأمامية حسب استخدام الجهاز.

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الفائز: Huawei Mate X

البطارية

يأتي كلا الهاتفين ببطاريتين منفصلتين نظرًا لعدم وجود بطاريات قابلة للطي، ولكن هاتف هواوي يأتي ببطارية أكبر سعتها 4500 ميلي أمبير/الساعة وتدعم الشحن السريع مع قدرة 55 وات، حيث يمكن شحن 85% من البطارية خلال نصف ساعة فقط وهذا رقم قياسي جديد.

في حين يأتي هاتف سامسونج Galaxy Fold ببطارية سعتها 4380 ميلي أمبير/الساعة.

الفائز: Huawei Mate X

نظام التشغيل ووتعدد المهام

يعمل هاتف Galaxy Fold بنظام التشغيل أندرويد باي 9 Android Pie مع واجهة التشغيل الجديدة One UI، وسيكون قادرًا على تشغيل ثلاث تطبيقات في وقت واحد، ويستخدم ميزة استمرارية التطبيق لضبط هذه التطبيقات عند التنقل بين وضع الجهاز اللوحي والهاتف.

في حين يعمل هاتف هواوي Mate X أندرويد باي 9 Android Pie مع واجهة EMUI 9.1.1، ولكنه سيكون قادر على تشغيل تطبيقين في آن واحد فقط.

الفائز: Samsung Galaxy Fold

شبكات الجيل الخامس 5G

بالنسبة لهاتف سامسونج Galaxy Fold سيتوافر منه إصدارين أحدهما يدعم شبكات الجيل الخامس 5G والآخر يدعم شبكات الجيل الرابع 4G.

أما بالنسبة لهاتف هواوي Mate X فيمتاز بأنه يدعم شبكات الجيل الخامس مع شريحة Balong 5000 التي طورتها هواوي والتي تجعل الهاتف أسرع هاتف 5G في العالم، حيث يمكنه تنزيل 1 جيجابايت من البيانات خلال 3 ثوانٍ فقط، مقارنة بمودم X50 من كوالكوم الذي يستغرق 6 ثوانٍ.

الفائز: Huawei Mate X

موعد التوافر والسعر

سيتوافر هاتف سامسونج Galaxy Fold في إصدارين أحدهما يدعم شبكات الجيل الخامس 5G والآخر يدعم شبكات الجيل الرابع 4G خلال شهر أبريل المقبل بسعر يبدأ من 1980 دولار، وذلك بمجموعة متنوعة من الألوان تشمل الأسود والفضي والأزرق والأخضر.

في حين ستطرح هواوي هاتفها بسعر 2600 دولار وهو سعر مرتفع جداً عن جهاز سامسونج، وسيتوافر مع منتصف العام الجاري باللون الأزرق فقط.

الفائز: Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy Fold Huawei Mate X السعر بسعر يبدأ من 1980 دولار أمريكي بسعر يبدأ من 2600 دولار أمريكي وحدة المعالجة المركزية Qualcomm Snapdragon 855 Kirin 980 الشاشة الشاشة الرئيسية بمقاس 7.3 إنش وبدقة 1536×2152 بيكسل، والثانية مقاسها 4.6 إنش وبدقة 840×1960 بيكسل، ومن نوع Super AMOLED الشاشة الرئيسية مقاسها 8 إنش وبدقة 2480×2200، وعند طيه يكون هناك شاشتين الأولى مقاسها 6.6 إنش، وبدقة 2480×1148 بكسل، أما الشاشة الأخرى فسيكون حجمها 6.38 إنش، وبدقة 2480×892 بكسل، ومن OLED مساحة التخزين الداخلية 512 جيجابايت من نوع UFS3.0 512 جيجابايت ذاكرة الوصول العشوائي RAm 12 جيجابايت 8 جيجابايت دعم بطاقة الذاكرة الخارجية لا يدعم يدعم بطاقات الذاكرة الخارجية حتى 256 جيجابايت من نوع NaNo Memory Card ميزات التأمين البيومترية مستشعر لبصمات الأصابع على الجهة الجانبية للهاتف على زر التشغيل مستشعر لبصمات الأصابع على الجهة الجانبية للهاتف على زر التشغيل الكاميرا الخلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 16 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.2 وبزاوية 123 درجة، والثانية بدقة 12 ميجابيكسل بفتحة عدسة متغيرة بين f/1.5 و f/2.4، والثالثة بدقة 12 من نوع Telephoto بدعم تقريب بصري 2x ميجابيكسل ثلاثية الرئيسية بدقة 40 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة 20 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.2 بزاوية 123 درجة، والثالثة بدقة 8 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.4 من نوع Telephoto مع وجود مثبت بصري وتقريب بصري 5x الكاميرا الأمامية ثنائية الأولى بدقة 10 ميجابيكسل، والثانية بدقة 8 ميجابيكسل الثلاث الكاميرات الخلفية هي نفسها الأمامية نظراً نظرا لتقسيم الشاشة حجم البطارية بطاريتين منفصلتين بسعة 4500 ميلي أمبير/الساعة بطاريتين منفصلتين بسعة 4380 ميلي أمبير/الساعة نظام التشغيل أندرويد 9 باي مع واجهة One UI الجديدة من سامسونج أندرويد 9 باي مع واجهة EMUI 9.1.1 الألوان الأسود والفضي والأخضر والأزرق الأزرق فقط الوزن لم يتم الإعلان عنه حتى الآن 295 جرام