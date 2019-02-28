الملف الشامل لـ Wi-Fi 6 .. الجيل التالي من الشبكات اللاسلكية

حصلت المعايير اللاسلكية على أسماء جديدة مبسطة بدلًا من الأسماء القديمة المربكة للمستخدمين، وذلك بعد أن قرر Wi-Fi Alliance، وهو التحالف الذي يدير معايير الشبكات اللاسلكية، التخلي عن تسمية 802.11 وإعادة تسمية معايير الشبكات اللاسلكية Wi-Fi بطريقة أكثر وضوحًا.

وتساعد طريقة التسمية الجديدة المستهلكين على اتخاذ قرارات الشراء بسهولة أكبر وتحديد الميزات التي تدعمها أجهزتهم والشبكات المحيطة بهم.

وكانت الشبكات تسمى في السابق بأسماء مثل 802.11ac أو 802.11ax، حيث تشير هذه الرموز إلى التردد والسرعة والسمات الأخرى للشبكة.

لكن التحالف يريد الإشارة إلى إمكانات الشبكات المختلفة وتحديد أجيال الشبكات الاسلكية من خلال تسلسل رقمي جديد هو WiFi 4 أو WiFi 5 أو WiFi 6.

ويتم تنفيذ نظام التسمية الجديد بأثر رجعي على جميع إصدارات تقنية الشبكة اللاسلكية التي تم إطلاقها حتى الآن، بدءًا من 802.11n الذي تم إطلاقه في عام 1999، وانتقالًا إلى 802.11ac الذي تم تقديمه في عام 2014.

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ويعني هذا أن إصدار 802.11a سوف يتم تمثيله باسم Wi-Fi 1، في حين أن إصدار 802.11ac سوف يطلق عليه اسم Wi-Fi 5.

ما هو Wi-Fi 6

أعلن التحالف في وقت سابق أن الإصدار الأحدث والأسرع من الشبكة اللاسلكية، والذي كان يعرف حتى الآن باسم 802.11ax، سوف يطلق عليه الآن اسم Wi-Fi 6، وذلك لأنه يعد الجيل السادس من معيار الشبكات اللاسلكية.

وتبعًا إلى أن كل جيل جديد من الشبكة اللاسلكية يحقق تقدمًا من حيث السرعة العالية وزيادة الإنتاجية وخبرات أفضل بالمقارنة مع الجيل السابق، فإن المصطلحات الجديدة تساعد المستخدمين على فهم التحسينات بشكل أفضل في الأجيال الجديدة.

الشبكات اللاسلكية عبر الأجيال

يوضح تحالف Wi-Fi Alliance أن Wi-Fi 6 أسرع من Wi-Fi 5، والذي بدوره أسرع من Wi-Fi 4، وفي حال كنت متابعًا لحدث إطلاق سامسونج لأحدث هواتفها الذكية Galaxy S10، فلا بد أنك قد سمعت أن الهواتف داعمة لمعيار Wi-Fi 6، وهي أول هواتف داعمة لهذا المعيار.

ويتميز Wi-Fi 6 بعدد من الإمكانات التي لا تظهر في مخطط المقارنة أدناه، لكن دعنا نبدأ بهذا المخطط لشرح أساسيات كيفية مقارنة Wi-Fi 6 بالنسختين السابقين من Wi-Fi.

حيز البث نطاقات التردد الحد الأقصى لمعدل البيانات سنة الإصدار المعيار 1 2.4 جيجاهيرتز و 5 جيجاهيرتز 150 ميغابت في الثانية 2009 IEEE 802.11n Wi-Fi 4 4 Advertisements 5 جيجاهيرتز 3.5 جيجابت في الثانية 2014 IEEE 802.11ac Wi-Fi 5 8 2.4 جيجاهيرتز و 5 جيجاهيرتز 9.6 جيجابت في الثانية 2019 IEEE 802.11ax Wi-Fi 6

أول ثلاثة أجيال من الشبكة اللاسلكية

هناك عدد من أجيال الشبكة اللاسلكية الصادرة سابقًا، ولولا وجودها لما تمكنا من الوصول إلى Wi-Fi 6، وبالرغم من أن نظام التسمية الجديد لا يتطرق إليها، لكن من السهل مطابقتها، حتى إذا لم تتم إعادة تسميتها رسميًا.

Wi-Fi 1 = 802.11a

Wi-Fi 2 = 802.11b

Wi-Fi 3 = 802.11g

بينما يتضمن التسلسل الرقمي الجديد:

Wi-Fi 6 = 802.11ax

Wi-Fi 5 = 802.11ac

Wi-Fi 4 = 802.11n

وتبدو هذه التسمية أكثر وضوحًا إلى حد ما بالمقارنة مع نظام التسمية السابق، لذلك، إذا كان لديك منتج داعم لمعيار 802.11g أو المعايير الأقدم، فربما يكون هذا المنتج قديمًا جدًا.

مزايا Wi-Fi 6

تتمتع شبكة Wi-Fi 6 بمعدل بيانات أعلى من الناحية النظرية يصل إلى 9.6 جيجابت في الثانية مقارنة بالإصدارات السابقة، لكن من غير المحتمل أن تصل إلى هذه السرعة القصوى في سيناريوهات العالم الحقيقي.

ويمتلك المعيار الجديد ميزات أكثر من مجرد معدلات نقل أعلى للبيانات، ولعل أكبر ميزة هي قدرته على التعامل مع الشبكات اللاسلكية المزدحمة بشكل أكثر فعالية من معيار Wi-Fi 5 الحالي، إذ يمنح معدل بيانات Wi-Fi 6 المرتفع مزيدًا من النطاق الترددي للتميز بين الأجهزة المتعددة.

كما أنه يقدم أيضًا تقنيات جديدة لمساعدة المعيار على إدارة هذه الأجهزة بشكل أفضل دون حصول تباطؤ في الأداء.

ووفقًا لتحالف Wi-Fi Alliance، فسوف تكون نقاط وصول Wi-Fi 6 أكثر قدرة عند التعامل مع عدد أكبر من الأجهزة في نفس الوقت، وذلك بفضل تقنية تعدد المستخدمين MU-MIMO وتقنية OFDMA، إذ تسمح تقنية MU-MIMO بنقل المزيد من البيانات في نفس الوقت، مما يمنح الموجه قدرًا أكبر من القدرة على التعامل مع العديد من الأجهزة في وقت واحد.

بينما تزيد تقنية OFDMA من الكفاءة وتخفض زمن الوصول وتسمح لمزيد من الأجهزة بالعمل على كل قناة، كما يتميز معيار Wi-Fi 6 بثماني قنوات MU-MIMO، أي ضعف العدد الذي تحصل عليه من خلال معيار Wi-Fi 5، مما يمنح جهاز التوجيه مساحة أكبر لإرسال واستقبال البيانات من الأجهزة اللاسلكية الأخرى المتصلة في منزلك.

ويوفر المعيار الجديد عمر بطارية أفضل للأجهزة المنزلية الذكية، إذ إنه يتميز بميزة “وقت الاستيقاظ” TWT، مما يجعل جهاز التوجيه الخاص بك أكثر ذكاء حول كيفية اتصاله بأجهزة إنترنت الأشياء حتى يتمكنوا من النوم بشكل أكبر والاستيقاظ بشكل أقل أثناء قيامهم بعملهم.

متى يمكن الحصول على Wi-Fi 6

من المفترض رؤية أول جهاز داعم لمعيار Wi-Fi 6 هذا الربيع، كما تعد هواتف سامسونج الجديدة Galaxy S10 أول مجموعة هواتف معلن عنها داعمة لهذا المعيار، وهي متاحة للطلب المسبق الآن قبل وصولها إلى المستهلكين بتاريخ 8 مارس/آذار.

ويمكنك توقع صدور المزيد من الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة واللوحية والأجهزة الأخرى الداعمة لهذا المعيار، لكن ينبغي الأخذ بعين الاعتبار أنك تحتاج إلى الاتصال بنقطة وصول Wi-Fi 6 لكي تعمل أجهزة Wi-Fi 6 بسرعة مثالية، والتي بدأت بالظهور، مثل أجهزة توجيه TP-Link الموجودة الآن، إلى جانب موجه الشبكة Orbi من Netgear المفترض وصوله في النصف الثاني من العام.

تجدر الإشارة إلى أن أجهزة Wi-Fi 6 تعمل بشكل جيد مع أجهزة توجيه Wi-Fi 5 والأجهزة الأقدم، لكنهم لن يتصلوا بسرعة أو بكفاءة كما لو كانوا يتصلون بأجهزة توجيه ونقاط وصول Wi-Fi 6.