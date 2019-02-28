مايكروسوفت تسعى لمنافسة Chrome OS عبر Lite OS

تسعى مايكروسوفت إلى منافسة نظام تشغيل جوجل المسمى كروم أو إس Chrome OS من خلال نظام تشغيل جديد بالكامل قيد التطوير حاليًا تطلق عليه Windows Lite OS، وتعمل الشركة في الوقت الحالي وفقًا لجدول زمني مكثف لإصدار نظام التشغيل.

وتخطط الشركة لتوسيع اختباراتها هذا الصيف، وقد تعرضه بشكل رسمي خلال مؤتمرها السنوي للمطورين Build 2019 المزمع عقده في شهر مايو/أيار.

وبالرغم من أن نظام ويندوز ما يزال، إلى حد ما، هو نظام التشغيل الأكثر استخدامًا في العالم، إلا أن مايكروسوفت حاولت لسنوات وقف نمو الحصة السوقية السريعة لأجهزة كروم بوك ذات الشعبية Chromebook.

وقامت من أجل ذلك بتحسين ويندوز بقدر ما تستطيع، مما يسمح لها إلى حد ما بالعمل على أجهزة الحاسب اللوحية والمحمولة الرخيصة التي تعمل بنظام Atom، ومنافسة أجهزة الحاسب المحمولة المصممة للطلاب والصفوف الدراسية.

كما قامت بإصدار نسخ مخففة من نظامها التشغيلي، مثل Windows RT و Windows 10 S، والذي لا يستطيع تشغيل تطبيقات ويندوز التقليدية، لكن النسخة المخففة الجديدة من نظام ويندوز 10 هي ما تأمل مايكروسوفت من خلالها بإيقاف تفوق نظام كروم أو إس.

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وبشكل يشابه نظام التشغيل Windows 10 S، فإن بإمكان Lite OS تشغيل تطبيقات منصة ويندوز العالمية UWP (مثل التطبيقات المتوفرة من متجر مايكروسوفت) وتطبيقات الويب التقدمية PWA فقط.

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وتعد الصورة أدناه نموذجًا مصغرًا لواجهة المستخدم الرئيسية، باستخدام مشغل يشبه درج تطبيقات نظام التشغيل كروم وشريط مهام مبسط يحتوي على رموز تطبيقات في المركز وساعة على اليمين، مع شريط بحث في الأعلى وتطبيقات مقترحة أدناه وقسم للتطبيقات المثبتة.

كما تتواجد علامة تبويب المستندات، مما يشير إلى قدرة المستخدم على تصفح التطبيقات والمستندات والبحث عنها من نفس المشغل.

وتوضح المعلومات أن مايكروسوفت تهدف إلى دعم منصات Intel و ARM، وهناك عائلة من الأجهزة مثل Pegasus و Centarus وغيرها من الأجهزة التي سوف تعمل بواسطة نظام التشغيل، كما تعمل الشركات المصنعة التابعة لجهات أخرى على مثل هذه الأجهزة كذلك.

وتدرس الشركة إضافة دعم لبرامج ويندوز التقليدية Win32، وذلك عن طريق تشغيلها داخل حاويات محمية والحد من تفاعلها مع نظام التشغيل، على غرار الطريقة التي يتعامل بها نظام كروم مع تطبيقات الجهات الخارجية، مما يساعد على زيادة الأمان ومنع التطبيقات المثبتة من إبطاء عملية تشغيل الحاسب أو الوظائف الأخرى.

كما يتضمن النظام التشغيلي بعض الميزات القديمة مثل مستكشف الملفات ودعم تشغيل التطبيقات في النوافذ التي يمكن تغيير حجمها ونقلها، وتعمل مايكروسوفت على جعل Windows Lite أسهل في الاستخدام والصيانة وأسرع في الأداء بالمقارنة مع إصدارات ويندوز الأخرى.