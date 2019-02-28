المؤسس المشارك لشركة آبل قلق بشأن عدم إهتمام الشركة بإطلاق هاتفها الذكي القابل للطي

فاطمة أيت طالب - دبي - ظهرت العديد من الهواتف الذكية القابلة للطي في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المنعقد حاليًا بمدينة برشلونة الإسبانية من شركات مثل سامسونج و Huawei. ورأينا أيضًا شركات أخرى مثل Oppo و TCL و Xiaomi تعرض لنا النماذج الأولية لهواتفها الذكية القابلة للطي. ومع ذلك، إذا كانت هناك شركة واحدة يبدو أنها تتجنب إنشاء مثل هذه الأجهزة، فسوف تكون شركة آبل التي لا يبدو أنها تخطط لإطلاق هذا النوع من الأجهزة في أي وقت قريب.

لطالما كانت شركة آبل معروفة بإنجاز أعمالها الخاصة، ولكن يبدو أن عدم وجود هاتف قابل للطي من الشركة يقلق مؤسسها المشارك، ستيف ووزنياك. أثناء حديثه مع موقع Bloomberg، أعرب السيد ستيف ووزنياك عن قلقه إزاء شركة آبل التي قد تكون متخلفة عن الركب عندما يتعلق الأمر بالهواتف الذكية القابلة للطي.

ونقل عن السيد ستيف ووزنياك قوله : ” آبل كانت رائدة لفترة طويلة في عدد قليل من المجالات مثل Touch ID و Face ID والدفع بسهولة عن طريق الأجهزة المحمولة. ومع ذلك، فهي ليست رائدة في مجالات أخرى مثل الهواتف الذكية القابلة للطي، وهذا يقلقني لأنني أريد حقًا هاتف قابل للطي “. وتجدر الإشارة إلى أن شركة آبل سجلت العديد من براءات الإختراع للأجهزة القابلة للطي في الماضي، ولكن نظرًا إلى أنها مجرد براءات إختراع، فمن الصعب معرفة ما إذا كانت ستصبح حقيقة واقعة أم لا.

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شركة آبل ليست الوحيدة التي قررت التريث عندما يتعلق الأمر بالهواتف الذكية القابلة للطي، فشركة LG ذكرت بدورها أنها لا تخطط لإطلاق الهواتف الذكية القابلة للطي حاليًا، على الأقل حتى تتمكن من تحديد ما إذا كان هناك طلب عليها. كما أنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت الهواتف الذكية القابلة للطي مفيدة حقًا كما يبدو. على الورق، الحصول على هاتف ذكي يتحول إلى جهاز لوحي والعودة مرة أخرى إلى هاتف ذكي هي فكرة مثالية، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كان العملاء في حاجة إلى مثل هذا الجهاز أم لا.

على الرغم من هذا القلق، يبدو أن ستيف ووزنياك متفائل جدًا على العموم بمستقبل آبل وأثنى على قرارها بالتوسع. ” لقد حققوا نجاحًا كبيرًا مع iPhone وكان ذلك يمثل نشاطهم التجاري الأساسي لفترة طويلة. الآن أصبحوا يتفرعون للمجالات الأخرى مما ساعد على تحسن الكثير من أعمالهم “.