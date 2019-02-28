OnePlus تتحدى المطورين لإنشاء تطبيقات تستفيد من تكنولوجيا 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - سيتم البدء بإطلاق شبكات الجيل الخامس 5G هذا العام، وهذا ما يفسر لماذا قامت العديد من الشركات في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المنعقد حاليًا بمدينة برشلونة الإسبانية بإزاحة الستار رسميًا عن هواتفها الذكية الأولى المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما هي الفوائد التي ستجلبها تكنولوجيا 5G إلى جانب الإنترنت السريع، وهذا هو السبب في أن شركة OnePlus تأمل في أن يتمكن المطورين من القيام بشي حيال ذلك.

وبالتالي، فقد قررت الشركة إطلاق تحديًا جديدًا تطلق عليه إسم ” 5G Apps Of Tomorrow “، وكما يوحي الإسم فإن الهدف من هذا التحدي هو تشجيع المطورين على إنشاء تطبيقات يمكنها الإستفادة من تكنولوجيا 5G. ووفقا لشركة OnePlus، فقد صرحت بالقول : ” ستعمل 5G على إعادة تشكيل كيف كنا نتخيل المستقبل، مما يوفر لنا فرصًا لا حدود لها من أجل الإبتكار. لطالما كان مجتمعنا في طليعة التغيير – يشجعنا على السعي إلى الأفضل وعدم التسامح أبدًا مع أي شيء آخر غير التحسن “.

وأضافت : ” نريد أن يكون مجتمعنا القوة الدافعة وراء إبتكارات 5G. نوفر لخمسة مطورين فرصة للقيادة وعرض ما يمكن لتكنولوجيا 5G القيام به للعالم. كل ما عليك القيام به هو تقديم فكرتك، وسنساعد في تحويل أفضلها إلى حقيقة “. هذا في الواقع نهج مثير للإهتمام وهو مشابه لما قامت به شركة Verizon أيضًا في الأونة الأخيرة.

Advertisements

بطريقة ما، هذا يذكرنا بما يحدث حاليًا في قطاع الهواتف الذكية، فحتى لو كان الهاتف الذكي يضم مواصفات تقنية رائعة ولكنه يفتقر إلى برمجيات جديدة، فعندئدٍ لن تكون هناك الكثير من الإستخدامات لهذا الهاتف. لسنا متأكدين من نوع التطبيقات التي سيتم تطويرها كنتيجة لذلك، ولكن يمكن لهؤلاء المهتمين التوجه إلى موقع الشركة للحصول على التفاصيل.