سامسونج تقول بأن ينبغي على العملاء توقع ” مثل تجربة البواب ” عند شراء Galaxy Fold

فاطمة أيت طالب - دبي - في مقابلة مع موقع The Verge بالمؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المنعقد حاليًا بمدينة برشلونة الإسبانية، علقت شركة سامسونج على ما يمكن للعملاء توقعه عند شراء Galaxy Fold. في البداية، أوضحت الشركة أنها جربت تصاميم مختلفة ولكنها قررت في النهاية أنه يجب أن تطوى الشاشة نحو الداخل من أجل حماية الشاشة على عكس الهاتف Huawei Mate X الذي يطوى نحو الخارج.

كشفت شركة سامسونج أنها ستعقد حدث إطلاق آخر في شهر أبريل المقبل، ولكنه لن يكون بحجم مؤتمرات Samsung Unpacked، ولكنها ستطلق رسميًا الهاتف Galaxy Fold بحيث سيصبح متاحًا للشراء رسميًا إبتداء من 26 أبريل بسعر يبدأ من 1980 دولار أمريكي.

مع هذا السعر المرتقع، لن تقوم شركة سامسونج بإستهداف السوق الشامل، ولكن بدلاً من ذلك ستستهدف فئة محدودة من العملاء. في الواقع، صرحت مديرة الخدمات والإستراتيجيات التجارية في فرع شركة سامسونج بالمملكة المتحدة، السيدة Kate Beaumont بالقول : ” هذا جهاز ممتاز للغاية، ونريد التأكد من أن لديه خدمة وتجربة تشبه خدمة البواب، لذا لن يكون معروضًا في جميع المتاجر “.

من المرجح أن تقوم شركة سامسونج بعرض هذا الهاتف للبيع في متاجر تجزئة مختارة، وبالتالي هذا يعني بأنه لن يكون متاحًا للتجربة في بعض المتاجر الفعلية مثل Best Buy في الولايات المتحدة الأمريكية، على الأقل، هذا ما أكدته السيدة Kate Beaumont عندما قالت : ” لن تراه في طاولات العرض، نريد أن نتأكد من حصولك على تجربة شخصية جدًا. ستكون هناك رعاية شديدة للغاية مع ذلك أيضًا “.

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عندما سُئلت لماذا أصدرت شركة سامسونج هاتفًا قابلا للطي اليوم بسعر 1980 دولارًا، أكدت السيدة Kate Beaumont أن هذه الصناعة أصبحت ” متداعية بسبب الافتقار إلى الابتكار على مستوى التصميم “، وتعتقد أنه في غضون السنوات القليلة القادمة، لن يكون هناك من يسأل لماذا تريد جهازًا قابلًا للطي. وتشرح أنه لا يجب اختراع هذا التصميم من أجل لا شيء، وأن العديد من الأشخاص ييشاهدون الهواتف الذكية القابلة للطي كأداة مفيدة.

نتساءل كيف ستتم عملية شراء الهاتف Galaxy Fold. نأمل أن تفسر شركة سامسونج كيف ستتم عملية الشراء لوسائل الإعلام أو أي شخص مهتم بشراء الهاتف. وحتى لو كان الأمر كذلك، فإن الصحفيين التقنيين لم يحصلوا بعد على فرصة تجربة الهاتف Galaxy Fold، وبالتالي الهاتف لا يزال غامضًا في حالته الحالية.